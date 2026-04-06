قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵
طلا، سکه و ارز در بازار با ثبات قیمتی همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۸۵ میلیون تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۷۹ میلیون تومان
نیم سکه ۹۹ میلیون تومان
ربع سکه ۵۸ میلیون تومان
سکه گرمی ۲۹ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان در حال معامله است.