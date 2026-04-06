فرمانده انتظامی استان سمنان خبر داد:
دستگیری زن 45 ساله عامل ارتباط با دشمنان در شهرستان شاهرود / همکاری متهم با آمریکا و رژیم صهیونیستی
فرمانده انتظامی استان سمنان به دستگیری یکی از عاملان ارتباط با دشمنان در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: یک زن 45 ساله که با دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی همکاری کرده بود، در شهرستان شاهرود شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سردار سید موسی حسینی افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شاهرود با همکاری سربازان گمنام امام زمان، یک زن 45 ساله را که اقدام به ارسال اطلاعات از اماکن عمومی و نظامی در زمان حمله دشمن به خاک کشور کرده بود، شناسایی و در عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
وی به بررسیهای انجام شده در رابطه با اتهامات این زن 45 ساله اشاره کرده و ادامه داد: بررسیهای تخصصی پلیس نشان داد، متهم ضمن لیدری در زمان ناآرامیهای اخیر، ارتباطی مستمر با رسانههای تروریستی و معاند برقرار کرده بود و همچنین موقعیت مناطق عمومی و نظامی را برای آنان ارسال میکرد.
فرمانده انتظامی استان سمنان به تکمیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضایی اشاره کرده و اظهار داشت: ارتباط با رسانههای بیگانه و دشمن، به ویژه در شرایط جنگ تحمیلی، عملی مجرمانه است و با افرادی که قصد به مخاطره انداختن امنیت مردم را داشته باشند، برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد.