دستگیری زن 45 ساله عامل ارتباط با دشمنان در شهرستان شاهرود / همکاری متهم با آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا، سردار سید موسی حسینی افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شاهرود با همکاری سربازان گمنام امام زمان، یک زن 45 ساله را که اقدام به ارسال اطلاعات از اماکن عمومی و نظامی در زمان حمله دشمن به خاک کشور کرده بود، شناسایی و در عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی به بررسی‌های انجام شده در رابطه با اتهامات این زن 45 ساله اشاره کرده و ادامه داد: بررسی‌های تخصصی پلیس نشان داد، متهم ضمن لیدری در زمان ناآرامی‌های اخیر، ارتباطی مستمر با رسانه‌های تروریستی و معاند برقرار کرده بود و همچنین موقعیت مناطق عمومی و نظامی را برای آنان ارسال می‌کرد.

فرمانده انتظامی استان سمنان به تکمیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضایی اشاره کرده و اظهار داشت: ارتباط با رسانه‌های بیگانه و دشمن، به ویژه در شرایط جنگ تحمیلی، عملی مجرمانه است و با افرادی که قصد به مخاطره انداختن امنیت مردم را داشته باشند، برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد.

