معاون استانداری لرستان خبر داد؛
بازگشایی لاین رفت آزاد راه خرمآباد - بروجرد
معاون عمرانی استانداری لرستان از بازگشایی لاین رفت آزاد راه خرمآباد - بروجرد خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی ظهر امروز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به بازگشایی لاین رفت آزادراه خرمآباد - بروجرد، اظهار داشت: با تلاش نیروهای راهداری و… تا غروب امروز محور آزادراه خرمآباد - بروجرد که مورد حمله هوایی دشمن صهیونی - آمریکایی قرار گرفته بود، به طور کامل بازگشایی و ترافیک در این مسیر برقرار میشود.
وی با اشاره به پلزیرگذر سهراهی «چالانچولان» ادامه داد: این مسیر نیز تا غروب امروز بازگشایی میشود و هماکنون نیز از طریق مسیرهای جایگزین تردد در جریان است.