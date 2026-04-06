خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استانداری لرستان خبر داد؛

بازگشایی لاین رفت آزاد راه خرم‌آباد - بروجرد

معاون عمرانی استانداری لرستان از بازگشایی لاین رفت آزاد راه خرم‌آباد - بروجرد خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به بازگشایی لاین رفت آزادراه خرم‌آباد - بروجرد، اظهار داشت: با تلاش نیروهای راهداری و… تا غروب امروز محور آزادراه خرم‌آباد - بروجرد که مورد حمله هوایی دشمن صهیونی - آمریکایی قرار گرفته بود، به طور کامل بازگشایی و ترافیک در این مسیر برقرار می‌شود. 

وی با اشاره به پل‌زیرگذر سه‌راهی «چالانچولان» ادامه داد: این مسیر نیز تا غروب امروز بازگشایی می‌شود و هم‌اکنون نیز از طریق مسیرهای جایگزین تردد در جریان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار