کشف احتکار ۱۳ تن مواد غذایی در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح های مقابله با احتکار کالاهای ضروری و سبد خانوار، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی یک انبار نگهداری اقلام سبد خانوار در شهر قزوین را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران در ادامه با همراهی نمایندگان اداره صمت و تعزیرات حکومتی به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از این انبار ۶ تن ماکارونی و ۷ تن رب گوجه فرنگی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان گفت: ارزش کالاهای کشف شده برابر نظر کارشناسان ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است. انبار مورد نظر پلمب شده و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

