کشف احتکار ۱۳ تن مواد غذایی در قزوین

فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف احتکار ۱۳ تن مواد غذایی در قزوین خبر داد و گفت: یک نفر را در این خصوص دستگیر کردیم.

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح های مقابله با احتکار کالاهای ضروری و سبد خانوار، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی یک انبار نگهداری اقلام سبد خانوار در شهر قزوین را شناسایی کردند. 

وی افزود: ماموران در ادامه با همراهی نمایندگان اداره صمت و تعزیرات حکومتی به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از این انبار ۶ تن ماکارونی و ۷ تن رب گوجه فرنگی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان گفت: ارزش کالاهای کشف شده برابر نظر کارشناسان ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است. انبار مورد نظر پلمب شده و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
