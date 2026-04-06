قتل با سلاح سرد در قزوین / قاتل دستگیر شد

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد درگیری منجر به قتل در باغات اطراف قزوین و متواری شدن قاتل، بررسی موضوع و دستگیری عامل این جنایت به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از حضور در محل و بررسی های انجام شده دریافتند قاتل فردی حدودا ۲۴ ساله به علت نامعلونی با مقتول ۴۴ ساله درگیرشده و وی را با استفاده از سلاح سرد مجروح کرده که متاسفانه فرد مصدوم قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرده و ضارب متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: ماموران با بکارگیری اقدامات پلیسی مخفیگاه قاتل را در اطراف چوبیندر شناسایی کرده و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی در کمتر از 24 ساعت، وی را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

سردار طرهانی اظهارداشت: قاتل در اعترافات خود انگیزه اش از وقوع این جنایت را اختلافات شخصی ناشی از مصرف مشروبات الکلی با مقتول عنوان داشته است.

وی یادآورشد: متهم پس از تکمیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

