فرمانده انتظامی استان خبر داد؛

قتل با سلاح سرد در قزوین / قاتل دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری قاتل یک شهروند ۴۴ ساله کمتر از 24 ساعت پس از وقوع جنایت در عملیات ویژه ماموران پلیس آگاهی استان خبر داد و گفت: این قتل با سلاح سرد صورت گرفته بود.

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد درگیری منجر به قتل در  باغات اطراف قزوین و متواری شدن قاتل، بررسی موضوع و دستگیری عامل این جنایت به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از حضور در محل و بررسی های انجام شده دریافتند قاتل فردی حدودا ۲۴ ساله به علت نامعلونی با مقتول ۴۴ ساله درگیرشده و وی را با استفاده از سلاح سرد مجروح کرده که متاسفانه فرد مصدوم قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرده و ضارب متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: ماموران با بکارگیری اقدامات پلیسی مخفیگاه قاتل را در اطراف چوبیندر شناسایی کرده و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی در کمتر از 24 ساعت، وی را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

سردار طرهانی اظهارداشت: قاتل در اعترافات خود انگیزه اش از وقوع این جنایت را اختلافات شخصی ناشی از مصرف مشروبات الکلی با مقتول عنوان داشته است.

وی یادآورشد: متهم پس از تکمیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
