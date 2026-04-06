به گزارش ایلنا، کامبیز ناظریان افزود: تأسیسات و تجهیزات شبکه برق به صورت گسترده در معابر و خیابان‌ها و فضاهای مختلف شهری وجود دارد و در اثر حملات هوایی و همچنین برخورد ترکش‌ها و موج انفجار مود اصابت پرتابه‌های جنگی قرار می‌گیرد. تاکنون به 1042 نقطه از شبکه برق در استان تهران به ارزش بیش از 68 هزار میلیارد ریال خسارت و آسیب‌های جدی وارد شده است.

وی به مدت زمان رفع خاموشی‌ها در استان تهران با وجود شدت و وسعت آسیب‎ها اشاره کرده و ادامه داد: به‌رغم وسعت جغرافیایی و همچنین شدت آسیب‌های وارد شده، با تلاش 5000 نیروی عملیاتی متعهد و متخصص و همچنین قابلیت‌های تخصصی صنعت برق استان، میانگین زمان رفع خاموشی‌های رخ داده ناشی از حملات و اصابت‌های جنگی در استان تهران، کمتر از یک ساعت بوده است.

