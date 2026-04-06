مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران خبر داد:

خسارت 68 هزار میلیارد ریالی اصابت پرتابه‌های جنگی به شبکه برق استان تهران

خسارت 68 هزار میلیارد ریالی اصابت پرتابه‌های جنگی به شبکه برق استان تهران
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از ایجاد خسارت به شبکه تهران اشاره کرده و گفت: اصابت پرتابه‌های جنگی بیش از 68 هزار میلیارد ریال خسارت به شبکه برق استان تهران وارد کرده است. به طور عمده در اثر برخورد ترکش و موج انفجار ناشی از پرتابه های جنگی، تاکنون 1042 نقطه از شبکه توزیع و فوق توزیع برق در استان تهران دچار آسیب و خسارات عمده شده است.

به گزارش ایلنا، کامبیز ناظریان افزود: تأسیسات و تجهیزات شبکه برق به صورت گسترده در معابر و خیابان‌ها و فضاهای مختلف شهری وجود دارد و در اثر حملات هوایی و همچنین برخورد ترکش‌ها و موج انفجار مود اصابت پرتابه‌های جنگی قرار می‌گیرد. تاکنون به 1042 نقطه از شبکه برق در استان تهران به ارزش بیش از 68 هزار میلیارد ریال خسارت و آسیب‌های جدی وارد شده است.

وی به مدت زمان رفع خاموشی‌ها در استان تهران با وجود شدت و وسعت آسیب‎ها اشاره کرده و ادامه داد: به‌رغم وسعت جغرافیایی و همچنین شدت آسیب‌های وارد شده، با تلاش 5000 نیروی عملیاتی متعهد و متخصص و همچنین قابلیت‌های تخصصی صنعت برق استان، میانگین زمان رفع خاموشی‌های رخ داده ناشی از حملات و اصابت‌های جنگی در استان تهران، کمتر از یک ساعت بوده است.

