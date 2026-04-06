سرپرست ادارهکل تامین اجتماعی استان آذربایجانشرقی منصوب شد
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور حکمی، بهروز خوشنمک را بهعنوان سرپرست ادارهکل تامین اجتماعی آذربایجانشرقی منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ادارهکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، خوشنمک دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی مدیریت دولتی است و پیش از صدور این حکم معاونت منابع بیمهای ادارهکل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی را بر عهده داشت.
از دیگر سوابق کاری وی میتوان به ریاست تامین اجتماعی شعبه یک تبریز و ریاست اداره منابع انسانی و پایش عملکرد ادارهکل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی اشاره کرد.