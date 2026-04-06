مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد:
آمادگی کامل ناوگان راهسازی فارس برای خدمترسانی در شرایط جنگی
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به پیشبینی تمهیدات پدافندی برای حفظ پایداری شبکه راهها، از آمادگی کامل ناوگان راهسازی فارس برای خدمترسانی در شرایط جنگی خبر داد و تأکید کرد: تمامی ماشینآلات عمرانی این ادارهکل در صورت نیاز، فوراً در اختیار ستاد مدیریت بحران استان قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبدالهی امروز دوشنبه ۱۷ فروردین در نشست شورای معاونین ادارهکل راه و شهرسازی فارس که با هدف بررسی برنامههای راهبردی سال ۱۴۰۵ برگزار شد، بر لزوم صیانت از زیرساختهای عمرانی در شرایط حساس کنونی تأکید کرد و از پوشش بیمهای جامع برای پروژههای نیمهتمام استان خبر داد.
وی با بیان اینکه صیانت از سرمایههای ملی اولویت اصلی این ادارهکل است، اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر گردید تمامی پروژههای راه و شهرسازی در سطح استان تحت پوشش «بیمه تمامخطر» قرار گیرند تا ریسکهای احتمالی در حوزههای عمرانی به حداقل برسد.
عبدالهی در ادامه همچنین به تدوین نقشه راه این ادارهکل برای سال جدید اشاره کرد و افزود: برنامههای اجرایی سال ۱۴۰۵ در حوزههای مسکن، راه، شهرسازی و امور حقوقی با دقت تدوین شده است و تمامی معاونتها موظفاند طبق جدول زمانبندی، پیشبرد پروژهها را با جدیت دنبال کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس در ادامه با تشریح اقدامات پیشگیرانه در زیرساختهای جادهای تصریح کرد: تمهیدات لازم جهت اجرای اصول پدافند غیرعامل پیشبینی شده است تا در صورت بروز هرگونه حادثه، پایداری شبکه راهها حفظ شده و خدماترسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه یابد.
در بخش پایانی این نشست، علیرضا انصاری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس نیز ضمن بررسی روند فعالیتها، بر لزوم انضباط اداری و بهرهگیری حداکثری از توان فنی و تخصصی مهندسان استان برای عبور از چالشهای پیش رو تأکید کرد.