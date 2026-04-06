تیم‌های نظارتی اجازه ندهند دلالان ثبات بازار را مختل کنند

تیم‌های نظارتی اجازه ندهند دلالان ثبات بازار را مختل کنند
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شیراز تأکید کرد: راهبرد اصلی مدیریت بازار، صیانت از سفره مردم شیراز با تشدید نظارت بر زنجیره تأمین و کیفیت اقلام اساسی است و دستگاه‌های متولی موظف‌اند با کنترل دقیق فرآیند توزیع، از هرگونه نوسان قیمتی ناشی از واسطه‌گری جلوگیری کنند.

به گزارش ایلنا، وحید بادپا امروز دوشنبه ۱۷ فروردین در حاشیه نظارت میدانی بر فروشگاه‌های بزرگ و مراکز توزیع مواد غذایی در سطح کلان‌شهر شیراز، به تشریح اولویت‌های جدید بازرسی پرداخت و بر لزوم پایداری ذخایر کالاهای استراتژیک تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت بازار تنها به رصد اعداد محدود نمی‌شود، اظهار کرد: هدف ما در کنار ثبات قیمت‌ها، اطمینان از سلامت و کیفیت کالایی است که به سفره مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، از این رو، رعایت استانداردهای «زنجیره سرد» برای محصولات پروتئینی خط قرمز بازرسان است و هیچ‌گونه اغماضی در این حوزه صورت نخواهد گرفت.

بادپا در ادامه با اشاره به نقش واسطه‌گری در آشفتگی بازار، تصریح کرد: تیم‌های نظارتی مأموریت دارند با انطباق دقیق فاکتورهای خرید عمده و قیمت‌های عرضه، اجازه ندهند دلالان ثبات بازار را مختل کنند. هرگونه افزایش قیمت باید ریشه در هزینه‌های واقعی تولید داشته باشد، نه احتکار و سودجویی.

وی همچنین با تأکید بر استفاده از داده‌های سامانه‌های توزیع برای پیش‌بینی نیازهای ماه‌های آتی، افزود: با تحلیل دقیق آمارها، تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه کمبود در اقلامی نظیر مرغ و گوشت اندیشیده شده تا فشار اقتصادی بر دوش خانواده‌ها به حداقل برسد.

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری شیراز در پایان بیان کرد: نتایج این بازرسی‌های میدانی به‌صورت مستقیم در فرآیند تخصیص مجوزها و سهمیه‌های دولتی اعمال خواهد شد تا اولویتِ کاهش فشار معیشتی بر جامعه به‌طور عملیاتی محقق شود.

