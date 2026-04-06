به گزارش ایلنا، وحید بادپا امروز دوشنبه ۱۷ فروردین در حاشیه نظارت میدانی بر فروشگاه‌های بزرگ و مراکز توزیع مواد غذایی در سطح کلان‌شهر شیراز، به تشریح اولویت‌های جدید بازرسی پرداخت و بر لزوم پایداری ذخایر کالاهای استراتژیک تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت بازار تنها به رصد اعداد محدود نمی‌شود، اظهار کرد: هدف ما در کنار ثبات قیمت‌ها، اطمینان از سلامت و کیفیت کالایی است که به سفره مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، از این رو، رعایت استانداردهای «زنجیره سرد» برای محصولات پروتئینی خط قرمز بازرسان است و هیچ‌گونه اغماضی در این حوزه صورت نخواهد گرفت.

بادپا در ادامه با اشاره به نقش واسطه‌گری در آشفتگی بازار، تصریح کرد: تیم‌های نظارتی مأموریت دارند با انطباق دقیق فاکتورهای خرید عمده و قیمت‌های عرضه، اجازه ندهند دلالان ثبات بازار را مختل کنند. هرگونه افزایش قیمت باید ریشه در هزینه‌های واقعی تولید داشته باشد، نه احتکار و سودجویی.

وی همچنین با تأکید بر استفاده از داده‌های سامانه‌های توزیع برای پیش‌بینی نیازهای ماه‌های آتی، افزود: با تحلیل دقیق آمارها، تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه کمبود در اقلامی نظیر مرغ و گوشت اندیشیده شده تا فشار اقتصادی بر دوش خانواده‌ها به حداقل برسد.

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری شیراز در پایان بیان کرد: نتایج این بازرسی‌های میدانی به‌صورت مستقیم در فرآیند تخصیص مجوزها و سهمیه‌های دولتی اعمال خواهد شد تا اولویتِ کاهش فشار معیشتی بر جامعه به‌طور عملیاتی محقق شود.