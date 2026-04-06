به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جریان بازدید از شرکت برق منطقه‌ای فارس، با حضور در بخش‌های کنترل، دیسپاچینگ و ایستگاه‌ها، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه کارکنان این مجموعه، گفت: بازدیدهای روزانه از دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان با هدف آگاهی از آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌ها و بررسی میدانی اقدامات انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که این بازدید با دو هدف قدردانی از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر همکاران صنعت برق و بررسی میزان آمادگی مجموعه در شرایط موجود، تصریح کرد: علاوه بر دریافت روزانه گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله حوزه برق استان از مدیرکل مدیریت بحران، حضور در شرکت برق منطقه‌ای فارس نیز با هدف بررسی وضعیت پایداری شبکه و دریافت توضیحات کارشناسی انجام شد.

امیری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این بازدید، تأکید کرد: درباره سناریوهای احتمالی، توضیحات کارشناسی دقیقی ارائه شد و بر این اساس، تمهیدات فنی لازم برای حفظ پایداری شبکه برق، تداوم خدمت‌رسانی به واحدهای تولیدی و جلوگیری از بروز اختلال برای مشترکان خانگی پیش‌بینی شده است. به گفته وی، مجموعه برق استان از نظر فنی برای شرایط مختلف آمادگی قابل‌توجهی دارد.

وی تأکید کرد: شبکه برق کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که در صورت خروج بخشی از آن از مدار، کل شبکه دچار اختلال نشود و خوشبختانه در این مجموعه نیز اقدامات مهندسی قابل‌تقدیری انجام شده است.

استاندار فارس با اشاره به عملکرد مجموعه برق استان در مقاطع حساس گفت: این مجموعه، علاوه بر مانورهایی که در جریان جنگ ۱۲ روزه برگزار کرده، در عمل نیز توانمندی خود را اثبات کرده است. در ماجرای هدف قرار گرفتن یکی از پست‌های برق استان نیز بلافاصله وارد عمل شدند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ترمیم و بازسازی اقدام کردند و برق را به شبکه آسیب‌دیده بازگرداندند.

تدوین سناریوهای مقابله با تهدیدات