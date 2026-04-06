استاندار در جمع کارکنان شرکت برق منطقهای خبر داد:
آمادگی همهجانبه برای حفظ پایداری شبکه برق فارس
استاندار فارس در بازدید از شرکت برق منطقهای فارس، از آمادگی فنی و عملیاتی این مجموعه برای حفظ پایداری شبکه برق استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جریان بازدید از شرکت برق منطقهای فارس، با حضور در بخشهای کنترل، دیسپاچینگ و ایستگاهها، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همه کارکنان این مجموعه، گفت: بازدیدهای روزانه از دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان با هدف آگاهی از آخرین وضعیت آمادگی دستگاهها و بررسی میدانی اقدامات انجام میشود.
وی با بیان اینکه این بازدید با دو هدف قدردانی از تلاشهای خستگیناپذیر همکاران صنعت برق و بررسی میزان آمادگی مجموعه در شرایط موجود، تصریح کرد: علاوه بر دریافت روزانه گزارشهای دستگاههای اجرایی از جمله حوزه برق استان از مدیرکل مدیریت بحران، حضور در شرکت برق منطقهای فارس نیز با هدف بررسی وضعیت پایداری شبکه و دریافت توضیحات کارشناسی انجام شد.
امیری با اشاره به بررسیهای انجامشده در این بازدید، تأکید کرد: درباره سناریوهای احتمالی، توضیحات کارشناسی دقیقی ارائه شد و بر این اساس، تمهیدات فنی لازم برای حفظ پایداری شبکه برق، تداوم خدمترسانی به واحدهای تولیدی و جلوگیری از بروز اختلال برای مشترکان خانگی پیشبینی شده است. به گفته وی، مجموعه برق استان از نظر فنی برای شرایط مختلف آمادگی قابلتوجهی دارد.
وی تأکید کرد: شبکه برق کشور بهگونهای طراحی شده که در صورت خروج بخشی از آن از مدار، کل شبکه دچار اختلال نشود و خوشبختانه در این مجموعه نیز اقدامات مهندسی قابلتقدیری انجام شده است.
استاندار فارس با اشاره به عملکرد مجموعه برق استان در مقاطع حساس گفت: این مجموعه، علاوه بر مانورهایی که در جریان جنگ ۱۲ روزه برگزار کرده، در عمل نیز توانمندی خود را اثبات کرده است. در ماجرای هدف قرار گرفتن یکی از پستهای برق استان نیز بلافاصله وارد عمل شدند و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ترمیم و بازسازی اقدام کردند و برق را به شبکه آسیبدیده بازگرداندند.
تدوین سناریوهای مقابله با تهدیدات
مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس و بوشهر نیز از ایستادگی در جبهه روشنایی و آمادگی همهجانبه و اجرای سناریوهای دقیق فنی برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن مشترکان در شرایط حساس خبر داد.
نواب قائدی به تشریح آخرین وضعیت پایداری شبکه انتقال و فوقتوزیع برای مسئولان پرداخت و با اشاره اقدامات پیشگیرانه و پدافندی این شرکت بیان کرد: متخصصان ما در دیسپاچینگ و بخشهای مهندسی، تمامی سناریوهای محتمل در مقابل تهدیدات خارجی و حوادث قهری را با دقت بررسی و شبیهسازی کردهاند. امروز شبکه برق فارس و بوشهر در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس و بوشهر به عملکرد موفق این مجموعه در روزهای پرالتهاب گذشته اشاره کرد و افزود: همانگونه که در حوادث پیشین اثبات شد، همکاران ما با از خودگذشتگی در جبهه روشنایی ایستادهاند و با ترمیم سریع و جهادی تأسیسات آسیبدیده، اجازه ندادند کوچکترین خللی در تأمین برق مطمئن و پایدار برای مردم عزیز و چرخهای صنعت ایجاد شود.