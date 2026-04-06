مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان خبر داد:

تخریب 3 ابنیه شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه در جنگ رمضان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه جنایات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی و دشمنی آشکار آنها علیه مردم ایران را محکوم کرده و گفت: از آغاز جنگ رمضان تاکنون 3 انبار، سوله و ساختمان این شرکت بر اثر حملات دشمنان تخریب شده و آسیب دیده است.

به گزارش ایلنا، بهرام درویشی افزود: روز دوم جنگ، آمریکا با حمله به تأسیسات سد سلیمان شاه سنقر، انبارها و سوله تجهیزات این سد را بمباران و ساختمان و تجهیزات آن را منهدم کرد. هنوز از خسارت وارد شده آن برآوردی به عمل نیامده و مطمئناً فقط ساختمان‌های آن بالای میلیاردها ریال هزینه دارد.

وی همچنین به حمله دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به حومه و اطراف ساختمان اداری شرکت آب منطقه‌ای شهرستان کنگاور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این حادثه تروریستی سقف کاذب، درها و پنجره‌های این ساختمان در اثر موج انفجار ایجاد شده به شدت آسیب دیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه همچنین به خسارت حمله دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به امور منابع آب شهرستان گیلان‌غرب از توابع این استان اشاره کرده و اظهار داشت: این ساختمان نیز بر اثر موج انفجار ایجاد شده، در و پنجره و شیشه‌های آن به شدت آسیب دیده است.

