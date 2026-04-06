تسلیت صلیب سرخ جهانی در پی شهادت داوطلب هلال احمر در اصفهان
کمیته بینالمللی صلیب سرخ با ابراز تأثر از شهادت یکی از داوطلبان جمعیت هلال احمر ایران در حمله هوایی شهرستان مبارکه، بر لزوم احترام به اصول حقوق بینالمللی بشردوستانه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، کمیته بینالمللی صلیب سرخ در پی شهادت ابوالفضل دهنوی، از داوطلبان جمعیت هلال احمر ایران، در جریان حمله هوایی روز شنبه ۱۵ فروردین در شهرستان مبارکه استان اصفهان، پیام تسلیتی صادر کرد.
در این پیام آمده است: ما عمیقاً از فقدان این داوطلب امدادی متأثر هستیم و مراتب تسلیت صمیمانه خود را به خانواده، همکاران و تمامی افرادی که از این ضایعه دردناک متأثر شدهاند، ابراز میکنیم.
این پیام می افزاید: صلیب سرخ جهانی با اشاره به تلفات نیروهای امدادی از آغاز مخاصمات اخیر اعلام کرد: تاکنون چهار نفر از پرسنل هلال احمر در حین انجام مأموریتهای حیاتی بشردوستانه جان خود را از دست دادهاند.
در ادامه این بیانیه، به آسیبدیدگی یک انبار امدادی و چندین وسیله نقلیه جمعیت هلال احمر در استان بوشهر در تاریخ ۱۴ فروردین نیز اشاره شده و این روند را «نگرانکننده» توصیف کرده است.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ تأکید کرده است که هرگونه آسیب به زیرساختها و نیروهای امدادی، روند ارائه خدمات حیاتی به جوامع نیازمند را مختل میکند و خواستار احترام و حفاظت از کارکنان، اماکن و تجهیزات بشردوستانه شد.
این نهاد بینالمللی از تمامی طرفهای درگیر خواست به اصول حقوق بینالمللی بشردوستانه پایبند باشند و اجرای آن را تضمین کنند.