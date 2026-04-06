مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:
اجرای 7345 بازدید از واحدهای تحت نظارت دامپزشکی استان مرکزی
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به طرح تشدید نظارتهای نوروزی از 29 بهمن سال گذشته تا پایان تعطیلات نوروزی در این استان اشاره کرده و گفت: 7346 مورد بازدید و بازرسی از مراکز و اماکن تولید، بسته بندی، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی توسط بازرسان دامپزشکی استان در این طرح انجام شد.
به گزارش ایلنا، محمد فتاحی افزود: در طرح تشدید نظارت نوروزی بر واحدهای تولید و عرضه فرآوردههای خام دامی 621 مرکز غیربهداشتی شناسایی شد. از این تعداد 52 مورد به مراجع قضایی استان معرفی شدند. همچنین در اجرای این طرح 13 هزار و 347 کیلوگرم فرآورده خام دامی در استان کشف و معدوم شد.
وی ادامه داد: با انجام طرح تشدید نظارتهای نوروزی در کشتارگاههای استان مرکزی، 21 هزار و 803 رأس دام سبک کشتار شد و بیش از 428 تن گوشت از کشتار این دامها استحصال شده است. در این بازه زمانی 3374 رأس دام سنگین کشتار شده و 827 تن گوشت از کشتار این دامها استحصال شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: از ابتدای طرح تشدید نظارت نوروزی در این استان تا پایان اجرای این طرح، 8895 تن گوشت مرغ در سطح استان تولید شده است. این میزان گوشت سفید از کشتار 4 میلیون و 113 هزار قطعه طیور در سطح کشتارگاههای صنعتی طیور استان استحصال شده است.
فتاحی تصریح کرد: در طرح تشدید نظارتهای نوروزی، 55 گروه ثابت و سیار از بازرسان بهداشتی واحد نظارت دامپزشکی استان فعالیت داشتند. در این راستا 2250 مرکز تولید و عرضه فرآوردههای خام دامی تحت نظارت ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی در سطح این استان مورد بازرسی و نظارت قرار گرفتند.
وی بیان داشت: سرکشی و نظارت بر بازارهای محلی، کشتارگاههای دام و طیور، سردخانهها، مراکز تولید، بستهبندی، عرضه و فروش فرآوردههای خام دامی، رستورانهای درونشهری و بینراهی از جمله فعالیتهای بازرسان ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی در طرح تشدید نظارت نوروزی این استان بوده است.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به راههای ارتباطی برای اطلاعرسانی موارد تخلف اشاره داشته و تأکید کرد: نیاز است شهروندان با توجه به اهمیت بهداشت در فرآوردههای دامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موارد را از طریق تماس با سامانه اطلاعرسانی 1512 به این ادارهکل اطلاع دهند.