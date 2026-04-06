ایجاد 11 هزار 169 فرصت شغلی جدید در استان مرکزی / 120 درصد تعهد اشتغال استان محقق شد

به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: تعهد اشتغال استان مرکزی در سال گذشته، 9328 فرصت شغلی بود. اما با همکاری نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی این استان، تا تاریخ 15 فروردین ماه سال جاری، 11 هزار و 169 شغل در سامانه ملی رصد اشتغال کشور به ثبت رسیده است.

وی به تعهد ایجاد شده در حوزه اشتغال استان اشاره کرده و ادامه داد: این میزان اشتغال ثبت شده نشان‌دهنده تحقق نزدیک به 120 درصدی تعهد اشتغال استان مرکزی است. همچنین حاکی از عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد اشتغال پایدار و پایش دقیق آن در سامانه ملی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به ثبت اشتغال ایجاد شده اشاره کرده و اظهار داشت: تمامی اطلاعات شاغلین جدید توسط نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی استان در سامانه ملی رصد بارگذاری شده و فرآیند رصد و پایش اشتغال به صورت مستمر ادامه دارد.

احمدی تصریح کرد: استان مرکزی با برخورداری از حدود 3700 واحد تولیدی و صنعتی و معدنی یکی از قطب‌های صنعتی و تولیدی کشور محسوب می‌شود. بر این اساس بیشتر فرصت‌های شغلی در این استان معمولاً حول محور بخش صنعت، تولید و یا فعالیت‌های خدماتی ایجاد می‌شود.

