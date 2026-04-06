مدیرکل کار استان خبر داد:

ایجاد 11 هزار 169 فرصت شغلی جدید در استان مرکزی / 120 درصد تعهد اشتغال استان محقق شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به ثبت فرصت‌های شغلی جدید استان در سامانه رصد اشاره کرده و گفت: 11 هزار و 169 فرصت شغلی جدید این استان در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت شد. این رقم معادل نزدیک به 120 درصد تعهد اشتغال سال گذشته استان است.

به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: تعهد اشتغال استان مرکزی در سال گذشته، 9328 فرصت شغلی بود. اما با همکاری نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی این استان، تا تاریخ 15 فروردین ماه سال جاری، 11 هزار و 169 شغل در سامانه ملی رصد اشتغال کشور به ثبت رسیده است.

وی به تعهد ایجاد شده در حوزه اشتغال استان اشاره کرده و ادامه داد: این میزان اشتغال ثبت شده نشان‌دهنده تحقق نزدیک به 120 درصدی تعهد اشتغال استان مرکزی است. همچنین حاکی از عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد اشتغال پایدار و پایش دقیق آن در سامانه ملی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به ثبت اشتغال ایجاد شده اشاره کرده و اظهار داشت: تمامی اطلاعات شاغلین جدید توسط نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی استان در سامانه ملی رصد بارگذاری شده و فرآیند رصد و پایش اشتغال به صورت مستمر ادامه دارد.

احمدی تصریح کرد: استان مرکزی با برخورداری از حدود 3700 واحد تولیدی و صنعتی و معدنی یکی از قطب‌های صنعتی و تولیدی کشور محسوب می‌شود. بر این اساس بیشتر فرصت‌های شغلی در این استان معمولاً حول محور بخش صنعت، تولید و یا فعالیت‌های خدماتی ایجاد می‌شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
