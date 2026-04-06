به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی بیان کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور، خواستار در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و پدافند غیرعامل در انجام وظایف توسط مجموعه‌های مرتبط شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: بخش کشاورزی، متولی زندگی و معیشت مردم است و باید برای هر شرایطی، از جمله وضعیت‌های بحرانی، برنامه‌ریزی دقیق و منسجم انجام شود.

بهجت حقیقی برگزاری جلسات مستمر، حتی روزانه در صورت لزوم، برای تعیین نحوه توزیع و خرید گندم را ضروری دانست.

وی همچنین با اشاره به موضوع آفت گندم، عنوان کرد: با توجه به نقش اتحادیه‌ ها در ارتباط با دولت، وجود سازوکار دقیق برای حسابرسی، نظارت و کنترل ضروری است تا چرخه فعالیت تعاونی‌ ها در مسیر صحیح حفظ شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس هشدار داد: هرگونه آفت در مبدأ می‌تواند زیان‌های مالی سنگینی به دنبال داشته باشد و لذا گزارش‌گیری روزانه و رعایت ملاحظات حفاظتی، امنیتی و پدافند غیرعامل باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/