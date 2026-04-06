خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین انتظامی استان خبرداد؛

عامل ارسال کننده مختصات مراکز حیاتی در مرودشت دستگیر شد

عامل ارسال کننده مختصات مراکز حیاتی در مرودشت دستگیر شد
کد خبر : 1770067
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین انتظامی استان از بازداشت فردی که مختصات برخی مناطق حساس و حیاتی را برای شبکه های معاند ارسال می کرد،خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار یوسف ملک زاده بیان کرد: ماموران انتظامی مرودشت پس از اقدامات اطلاعاتی و رصد فضای مجازی، متوجه شدند، مردی ۴۴ ساله اطلاعات مکانی برخی نقاط حساس کشور را برای  شبکه اینترنشنال ارسال می‌ کند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی طی یک عملیات ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

 ملک‌زاده تأکید کرد: پرونده برای ادامه بررسی‌های تخصصی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته و جزئیات بیشتر پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار