جانشین انتظامی استان خبرداد؛
عامل ارسال کننده مختصات مراکز حیاتی در مرودشت دستگیر شد
جانشین انتظامی استان از بازداشت فردی که مختصات برخی مناطق حساس و حیاتی را برای شبکه های معاند ارسال می کرد،خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار یوسف ملک زاده بیان کرد: ماموران انتظامی مرودشت پس از اقدامات اطلاعاتی و رصد فضای مجازی، متوجه شدند، مردی ۴۴ ساله اطلاعات مکانی برخی نقاط حساس کشور را برای شبکه اینترنشنال ارسال می کند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی طی یک عملیات ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
ملکزاده تأکید کرد: پرونده برای ادامه بررسیهای تخصصی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفته و جزئیات بیشتر پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.