معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد:

ارائه بیش از ۱۳۰ هزار خدمت به گروه‌های هدف طی جنگ

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تشخیص صحیح و به‌موقع را ستون اصلی نظام مراقبت‌های بهداشتی دانست و از انجام ۱۳۰ هزار و ۶۶۶ خدمت آزمایشگاهی در طی جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش ایلنا، اورنگ ایلامی با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی شبکه آزمایشگاهی در نظام سلامت گفت: از زمان آغاز جنگ رمضان تاکنون، ۱۳۰ هزار و ۶۶۶ خدمت آزمایشگاهی در حوزه بهداشت ارائه شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: این خدمات شامل آزمایشات بیماری‌های واگیر، پایش و مراقبت سلامت مادران باردار، غربالگری‌های روتین جمعیت تحت پوشش، آزمایش‌های ازدواجی و دیگر خدمات تخصصی آزمایشگاهی مورد نیاز شبکه بهداشت است.

ایلامی ادامه داد: ارائه این حجم از خدمات، نشان‌دهنده تعهد شبکه آزمایشگاهی بهداشت به ارائه خدمات تشخیصی با کیفیت، دقیق و به‌هنگام برای جمعیت تحت پوشش است که با بهره‌گیری از ظرفیت آزمایشگاه‌های محیطی، تقویت نظام ارجاع و توسعه زیرساخت‌های فنی و تجهیزاتی، امکان پاسخ‌گویی سریع‌تر و مؤثرتر به نیازهای تشخیصی جمعیت فراهم شده است.

این مقام مسئول در دانشگاه از تلاش کارشناسان و کارکنان آزمایشگاه‌های شبکه‌های بهداشت و درمان قدردانی و بر ادامه روند برنامه‌های ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی تأکید کرد.

