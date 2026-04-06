مراسم تشییع جانباز شهید کامران رحمانی در شهرکیان برگزارشد
کد خبر : 1770058
مراسم تشییع و خاکسپاری جانباز شهید کامران رحمانی در شهرکیان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: مراسم تشییع جانباز شهید کامران رحمانی امروز از میدان معلم تا گلزار مطهر شهدا شهر کیان برگزارشد.
صابر خسروی افزود: با حضور پرشور مردم پیکرجانباز شهید کامران رحمانی تشییع و درزادگاهش شهرکیان به خاک سپرده شد.
وی ادامه داد: کامران رحمانی «جانباز ۷۰ درصد» دوران دفاع مقدس، پس از صبر و تحمل سالها مجروحیت جانبازی به فیض عظمای شهادت نائل شد و به کاروان یاران راه حق پیوست.