مراسم تشییع جانباز شهید کامران رحمانی در شهرکیان برگزارشد

مراسم تشییع و خاکسپاری جانباز شهید کامران رحمانی در شهرکیان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: مراسم تشییع جانباز شهید کامران رحمانی امروز از میدان معلم تا گلزار مطهر شهدا  شهر کیان برگزارشد.

صابر خسروی افزود: با حضور پرشور مردم پیکرجانباز شهید کامران رحمانی تشییع و درزادگاهش  شهرکیان به خاک سپرده شد.

وی ادامه داد: کامران رحمانی «جانباز ۷۰ درصد» دوران دفاع مقدس، پس از صبر و تحمل سال‌ها مجروحیت جانبازی به فیض عظمای شهادت نائل شد و به کاروان یاران راه حق پیوست.

 

 

