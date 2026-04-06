معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد؛

تولد بیش از ۱۵۰۰ نوزاد در بیمارستان‌های فارس در ایام نوروز

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ثبت تولد بیش از ۱۵۰۰ نوزاد در بیمارستان‌های استان فارس طی تعطیلات نوروزی خبر داد.

به گزارش ایلنا، امین‌نیاکان اعلام کرد که در تعطیلات نوروز امسال، از اول فروردین تا پایان روز پانزدهم فروردین، در مجموع بیش از ۱۵۰۰ نوزاد در بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در استان فارس متولد شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات درمانی در ایام تعطیل، اظهار داشت: با وجود تعطیلات نوروزی، تمامی مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان فارس به صورت شبانه‌روزی و با آمادگی کامل به ارائه خدمات به هموطنان مشغول بودند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: تلاش کادر درمان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان، در طول تعطیلات نوروز، بر خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم، به‌ویژه در بخش‌های اورژانس، زایمان و سایر بخش‌های بستری، متمرکز بود تا هیچ‌گونه خللی در روند درمان بیماران ایجاد نشود.

 

