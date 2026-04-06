افزایش اعتبارات آبی در بودجه ۱۴۰۵/ افزایش بارندگی و رشد ذخایر سدهای فارس

​به گزارش ایلنا، حسنعلی محمدی دوشنبه ۱۷ فروردین در حاشیه جلسه بررسی طرح تامین آب شرب پایدار نقاط جمعیتی استان که به میزبانی آب منطقه‌ای فارس برگزار شد، گفت: یکی از مهمترین دغدغه‌های مسئولان سطوح مختلف در استان فارس، تامین آب پایدار و رفع مشکلات این حوزه بوده که به حمدالله طی سال‌های اخیر گام‌های بلند و اثرگذاری در این زمینه برداشته شده است.

محمدی با یادآوری اینکه در سال‌های گذشته در شماری از شهرستان‌های شرقی استان فارس، با مشکل تامین آب بخش‌های مختلف مواجه بود، گفت: طی سه‌سال گذشته شرکت آب منطقه‌ای فارس با مدیریتی مناسب، برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای حل مشکلات حوزه آب را در دستور کار قرار داده است.

کاهش مشکلات آب شرب با اقدامات انجام شده

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: امروز به واسطه پیگیری‌ها و تلاش‌های انجام شده خصوصا توسط آب منطقه‌ای فارس شاهد کاهش سطح مشکلات خصوصا در بحث آب شرب بوده و امیدوار هستیم که با استفاده از گشایش‌های اعتباری، در آینده نزدیک تامین آب پایدار با بهره‌گیری از منابع سطحی، نهایی شود.

محمدی با تصریح اینکه براساس برنامه‌ریزی‌ها و با توجه به دغدغه‌مندی مسئولان و کارکنان آب منطقه‌ای فارس طی بازه زمانی تعیین شده، تامین آب پایدار محقق خواهد شد، گفت: ما امیدوار هستیم که اجرای پروژه‌های تامین آب شرب شهرستان فسا منجر به فراهم شدن بستری برای کاهش یا رفع مشکلات آبی سایر نقاط استان را در پی داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه ۱۴۰۵ با ۲ اولویت اصلی مباحث دفاعی و موضوعات معیشتی، در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت و بررسی شد. با تاکیدات و پیگیری‌ها خوشبختانه اعتبارات ۲ ردیف بودجه مربوط به پروژه‌های انتقال آب استان فارس افزایش چشمگیری داشته است.

محمدی حوزه آب را راهبردی و استراتژیک توصیف و ضمن یادآوری آنچه اقدامات زیرساختی اثرگذار مجموعه شرکت‌ها و دوایر متولی، در زمینه تامین نیاز آبی استان عنوان می‌کرد، گفت: علاوه بر ردیف‌های اعتباری لحاظ شده در بودجه ۱۴۰۵ و با هدف تحقق تامین آب پایدار، تلاش می‌کنیم از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی نیز در این زمینه بهره‌مند شویم.

کاهش مالیات بخش کشاورزی و دامپروری

محمدی از دیگر اقدامات دنبال شده در کمیسیون تلفیق را تلاش موفق برای کاهش مالیات بخش‌های کشاورزی و دامپروری استان فارس ذکر و اضافه کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش ۱۰۰ درصدی مالیات فعالان حوزه کشاورزی و دامپروری پیش‌بینی شده بود که با پیگیری‌های انجام شده این عدد کاهش قابل توجهی یافت.

معاون برنامه‌ریزی استانداری فارس نیز در این جلسه، همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی را عاملی اثرگذار در کاهش و رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم در بخش‌های مختلف دانست.

علیرضا انصاری با قدردانی از نماینده مردم فسا و دیگر اعضای مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی، همراهی این مجمع با دولت را زمینه‌ساز پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های زیرساختی برشمرد.

افزایش بارندگی و رشد ذخایر سدهای فارس

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس نیز در بخشی از این جلسه، به تشریح سیمای آبی این استان پرداخت و با یادآوری اینکه طی ماه‌های گذشته از سال آبی جاری شاهد بارندگی‌های خوبی بوده‌ایم، گفت: بارندگی‌های امسال موجب افزایش نسبی ذخایر آبی سدهای در دست بهره‌برداری فارس شده است.

سیاوش بدری حجم بارندگی سال آبی جاری تاکنون را بیش از ۳۳۹ میلیمتر اعلام و خاطرنشان کرد: این عدد در مقایسه با آمارهای میانگین بلندمدت و تغییرات بارندگی سالانه استان، نشان‌دهنده رشد خوبی است.

بدری با بیان اینکه مطلوبیت بارندگی‌ها، منجر به افزایش حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی ذخیره آبی سدهای در حال بهره‌برداری فارس شده است، گفت: با وجود بارندگی‌های خوب امسال حجم آب مفید موجود سدهای در دست بهره‌برداری استان ۳۱ درصد حجم کل مخازن این سدها است.

