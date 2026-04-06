مدیرکل سیاسی استانداری فارس:
راه شهدا خط قرمز نظام است/ دیدار با خانواده شهدای سلیمی، جوادینیا، صفری و فیضیان
به گزارش ایلنا، سید کمال علوی در ادامه سلسله برنامههای تجلیل از خانواده معظم شهدای جنگ تحمیلی اخیر و شهدای ناوچه جماران، به نمایندگی از استاندار فارس، با حضور در شهرستانهای مختلف، بار دیگر عهد خدمت خود را با آرمانهای شهدا تجدید کرد.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس در نخستین گام از سفر خود، راهی شهرستان خرامه شد و در منزل ۲ شهید بزرگوار این دیار حضور یافت.
علوی ضمن ابلاغ پیام تسلیت و همدردی مسئولان استانی، با پدران و مادران این شهدا به گفتوگو نشست و در جریان مسائل و دغدغههای آنان قرار گرفت.
شهید «سلیم سلیمی جابری» و شهید «احمد جوادینیا»، ۲ تن از رزمندگان دلاوری هستند که در حادثه دلخراش ناو «جماران» در همان ساعات ابتدایی جنگ نابرابر رمضان، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
علوی در این دیدار با اشاره به رشادتهای این دریادلان خطاب به خانواده آنان گفت: اسم پاک فرزندان شما برای همیشه در تاریخ دفاع از حریم ایران اسلامی ماندگار است؛ ما امروز مدیون غیرت و شجاعت آنها هستیم.
وی سپس راهی شهرستان کوار شد و با حضور در منزل ۲ شهید دیگر، بار دیگر غبار غم و اندوه را از چهره خانواده معظم شهدا زدود.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس در شهرستان کوار، با خانواده شهید «میلاد صفری» و شهید «علیرضا فیضیان» دیدار کرد؛ هر دوی این عزیزان نیز از مدافعان غیوری بودند که در همان روزهای نخست جنگ تحمیلی و حمله ناجوانمردانه دشمن جان شیرین خود را فدای اسلام و میهن کردند.
علوی در این دیدارها با تاکید بر اینکه راه شهدا خط قرمز نظام است، اظهارکرد: دشمن فکر میکرد با شهادت فرماندهان و رزمندگان، ملت ایران را به زانو درمیآورد، اما غافل از اینکه خون پاک این شهیدان، نهضتی جهانی بر علیه استکبار به پا کرده است.
وی در ادامه این سفر یکروزه، از شهرستان سروستان نیز بازدید و ضمن حضور در جمع تعدادی از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران این منطقه، بر حل مشکلات معیشتی و رفاهی آنان تاکید کرد.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس در پایان این دیدارها با تاکید بر لزوم تداوم این دیدارها در تمام شهرستانهای استان گفت: وظیفه ما فقط برگزاری مراسم نیست؛ وظیفه ما تکریم عملی و همهجانبه خانوادههای شهدا در تمام روزهای سال است؛ نباید اجازه دهیم ذرهای از ایثار این عزیزان کمجلوه داده شود.