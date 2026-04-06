معاون سیاسی استانداری خبر داد:
9 شهید و 19 مجروح؛ افزایش شمار شهدا و مجروحان حمله تروریستی به منطقه هنرستان شهر قم
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم به افزایش شهدای حمله دشمنان به یک منطقه مسکونی در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: آمار شهدای حمله تجاوزکارانه بامداد امروز دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در منطقه بلوار هنرستان قم، تاکنون به 9 نفر رسیده است.
به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در پی حمله موشکی ساعت یک بامداد امروز دوشنبه 17 فروردین ماه دشمنان به یک منزل مسکونی در منطقه هنرستان شهر قم، شمار شهدای این حمله تروریستی به 9 نفر رسید. تعداد مجروحان این حادثه نیز 19 نفر گزارش شده است.
وی به اقدامات خدماتی و درمانی در دست اقدام این حادثه تروریستی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: گروههای امدادونجات همچنان در محل حادثه حاضر بوده و مشغول آواربرداری هستند. عوامل دستگاههای اجرایی خدماترسانی نیز در حال تلاش برای برقراری انشعاب آب، برق و گاز در منطقه هستند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم اظهار داشت: ستاد همیاری اجتماعی محلهها در دبیرستان امام مجتبی در این منطقه مستقر است و دستگاههای خدمترسان، آماده ارائه خدمات در زمینههای مختلف از جمله رسیدگی به خسارات وارده به منازل، خودروها و سایر خدمات مورد نیاز شهروندان آسیبدیده هستند.
حیدری به دیگر حملات دشمنان کشور به استان قم اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: این چندمین بار است که دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی پس از شکست و استیصال کامل در عرصه نظامی در ایران و منطقه، به حملات کور به مناطق غیرنظامی و مسکونی در استان قم روی آورده است.