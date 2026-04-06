به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی در بازدید از کشتارگاه آذرمرغ تبریز در گفتگویی گفت: خوشبختانه تمامی تولیدکنندگان و کارکنان در کشتارگاه های مرغ استان پای کار هستند و تمام کشتارگاه های استان به صورت فعال فعالیت می کنند و مرغ مورد نیاز کشتارگاه ها به صورت کامل تامین می شود و همین استمرار فعالیت باعث شده که در بازار فراوانی گوشت مرغ را احساس می کنیم.

وی بیان کرد: میزان جوجه ریزی در بهمن و اسفند در استان طبق روال و نرمال بوده و و امیدواریم در فروردین هم جوجه ریزی ها به صورت عادی باشد. با توجه به جوجه‌ریزی های انجام شده در طیور خوشبختانه برای تامین گوشت مرغ برای آینده مشکلی وجود ندارد و ما اصلاً از ذخایر استراتژیک تا کنون استفاده نکردیم و امیدواریم که نیازی نیز به استفاده از ذخایر استراتژیک نباشد.

مدیرکل دامپزشکی استان آذریجان شرقی نیز در این بازدید گفت: در استان ۱۴ واحد کشتارگاه صنعتی طیور و ۱۸ واحد کشتارگاه دام داریم که در تمامی این واحدها ناظرین بهداشتی دامپزشکی برای نظارت پای کار هستند. در حال حاضر هیچ گونه اپیدمی از بیماری ها را در سطح استان نداریم و روزانه بالغ بر ۴۵۰ تن استحصالی مرغ را در کشتارگاه ها داریم.

مهدی حامی افزود: از هم استانی های عزیز خواهشمندیم که محصولات پروتئینی را به صورت بسته بندی از مراکز عرضه مجاز و با تاریخ و برچسب بر روی کالاها خرید کنند و از خرید محصولات فله ای خودداری کنند.

وی ادامه داد: شماره تماس ۱۵۱۲ به صورت شبانه روزی برای پاسخگویی به سوالات شهروندان و رسیدگی به مسائل، خدمات ارائه می دهد.

انتهای پیام/