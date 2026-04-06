پایان صدور احکام جدید فرهنگیان آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا، اسفندیار صادقی در تشریح این خبر، این اقدام مهم را نشان‌ دهنده اهتمام و تعهد دولت به جامعه فرهنگیان دانست و اظهار کرد: صدور احکام ۴۸ هزار و ۲۰۳ همکار فرهنگی استان، با دقت و سرعت عمل قابل توجه از سوی کارکنان خدوم و پرتلاش دستگاه تعلیم و تربیت آذربایجان شرقی، صورت گرفت.

وی با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران در این راستا، از عوامل اداری که به صورت شبانه‌روزی برای صدور این احکام تلاش کرده‌اند، قدردانی نمود و در تشریح اهمیت این مهم، بیان کرد:‌ صدور به موقع احکام حقوقی جدید، نشان دهنده عزم جدی همکاران در خدمت رسانی مداوم و مستمر می‌باشد.

براساسا این گزارش، افزایش حقوق در نظر گرفته شده برای سال جدید، مبنای اصلی صدور این احکام بوده و مطابق با مصوبات قانونی اجرا گردیده است.

