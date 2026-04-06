خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

پایان صدور احکام جدید فرهنگیان آذربایجان شرقی

کد خبر : 1770003
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از پایان صدور احکام جدید فرهنگیان استان و بارگذاری تدریجی در سامانه مای‌مدیو خبرداد و گفت: با وجود شرایط جنگی، احکام حقوقی جدید فرهنگیان استان، در زمان مقرر و بدون تاخیر بر اساس افزایش حقوق سال جدید صادر شد.

به گزارش ایلنا، اسفندیار صادقی در تشریح این خبر، این اقدام مهم را نشان‌ دهنده اهتمام و تعهد دولت به جامعه فرهنگیان دانست و اظهار کرد: صدور احکام ۴۸ هزار و ۲۰۳ همکار فرهنگی استان، با دقت و سرعت عمل قابل توجه از سوی کارکنان خدوم و پرتلاش دستگاه تعلیم و تربیت آذربایجان شرقی، صورت گرفت.

وی با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران در این راستا، از عوامل اداری که به صورت شبانه‌روزی برای صدور این احکام تلاش کرده‌اند، قدردانی نمود و در تشریح اهمیت این مهم، بیان کرد:‌ صدور به موقع احکام حقوقی جدید، نشان دهنده عزم جدی همکاران در خدمت رسانی مداوم و مستمر می‌باشد.

براساسا این گزارش، افزایش حقوق در نظر گرفته شده برای سال جدید، مبنای اصلی صدور این احکام بوده و مطابق با مصوبات قانونی اجرا گردیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار