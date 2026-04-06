شناسایی و دستگیری ۴۲ عامل صهیونیستی در خوزستان
تعداد ۴۲ نفر از عوامل وابسته و فریب خورده رژیم صیهونیستی و آمریکا در خوزستان شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز اطلاعرسانی پلیس، با اقدامات فنی اطلاعاتی و انجام تحقیقات منسجم پلیسی ماموران انتظامی خوزستان موفق به شناسایی تعداد ۴۲ نفر از افراد مرتبط با رسانههای معاند شده که پس از هماهنگی قضایی همگی آنها دستگیر شدند.
این اشخاص با برنامهریزی قبلی اقدام به تماس تلفنی، عکسبرداری و فیلمبرداری از مراکز حساس نظامی و انتظامی کرده و به شبکههای معاند ارسال میکردند.