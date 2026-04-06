شناسایی و دستگیری ۴۲ عامل صهیونیستی در خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس، با اقدامات فنی اطلاعاتی و انجام تحقیقات منسجم پلیسی ماموران انتظامی خوزستان موفق به شناسایی تعداد ۴۲ نفر از افراد مرتبط با رسانه‌های معاند شده که پس از هماهنگی قضایی همگی آنها دستگیر شدند.