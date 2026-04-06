به گزارش ایلنا از خوزستان، الله حیاتی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: دقایقی پیش در اثر حملات هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به شرکت کشتی سازی اروندان خرمشهر تاکنون ۱۷ اصابت و انفجار رخ داد.

وی ادامه داد: در این حادثه هیچ گونه مورد اعم از شهادت یا مجروحیت گزارش نشده است.