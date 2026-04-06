حملهی مجدد دشمن به کشتیسازی اروندان خرمشهر
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حملهی دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونیستی به شرکت کشتیسازی اروندان در خرمشهر خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، الله حیاتی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: دقایقی پیش در اثر حملات هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به شرکت کشتی سازی اروندان خرمشهر تاکنون ۱۷ اصابت و انفجار رخ داد.
وی ادامه داد: در این حادثه هیچ گونه مورد اعم از شهادت یا مجروحیت گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، این شرکت کشتیسازی تاکنون چندین بار مورد حمله دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفتهاست.