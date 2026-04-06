ارزاق عمومی ۲۰ میلیون نفر در استان تأمین شد/ مدیریت بازار در شرایط خاص بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش ایلنا، هاشمی با اشاره به شرایط ویژه جاری اظهار داشت: مازندران طی یک ماه گذشته میزبان جمعیت گسترده‌ای از اقصا نقاط کشور، به‌ویژه تهران بوده است. بر اساس آخرین آمارها، با احتساب جمعیت ثابت، شناور و افزوده شده، هم‌اکنون حدود ۲۰ میلیون نفر در استان حضور دارند که این موضوع اهمیت تأمین کالاهای اساسی را دوچندان کرده است.

وی با تأکید بر اولویت‌بندی کالاهای استراتژیک افزود: در شرایط کنونی، اقلامی نظیر نان و مرغ در کانون توجه قرار دارند. خوشبختانه با تدابیر «دکتر یونسی»، استاندار محترم و نظارت‌های میدانی مستقیم ایشان و معاونان استانداری، برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای مدیریت بازار و جلوگیری از هرگونه کمبود انجام شده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران به استمرار جلسات ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: تعامل مستقیم استاندار با فرمانداران سراسر استان برای رصد لحظه‌ای بازار ادامه دارد. با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی پیش‌بینی نمی‌شود و مردم بومی و مهمانان عزیز نباید نگرانی داشته باشند.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در سایه امنیت، وحدت و همدلی مردم، سال جدید را با آرامش و انسجام هرچه بیشتر پشت سر بگذاریم.

