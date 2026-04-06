مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران:

ارزاق عمومی ۲۰ میلیون نفر در استان تأمین شد/ مدیریت بازار در شرایط خاص بدون وقفه ادامه دارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران، با تشریح آخرین وضعیت بازار در شرایط جنگی و حضور بی‌سابقه مهمانان در استان، از تأمین پایدار کالاهای اساسی برای جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون نفر خبر داد.

به گزارش ایلنا، هاشمی با اشاره به شرایط ویژه جاری اظهار داشت: مازندران طی یک ماه گذشته میزبان جمعیت گسترده‌ای از اقصا نقاط کشور، به‌ویژه تهران بوده است. بر اساس آخرین آمارها، با احتساب جمعیت ثابت، شناور و افزوده شده، هم‌اکنون حدود ۲۰ میلیون نفر در استان حضور دارند که این موضوع اهمیت تأمین کالاهای اساسی را دوچندان کرده است.

وی با تأکید بر اولویت‌بندی کالاهای استراتژیک افزود: در شرایط کنونی، اقلامی نظیر نان و مرغ در کانون توجه قرار دارند. خوشبختانه با تدابیر «دکتر یونسی»، استاندار محترم و نظارت‌های میدانی مستقیم ایشان و معاونان استانداری، برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای مدیریت بازار و جلوگیری از هرگونه کمبود انجام شده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران به استمرار جلسات ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: تعامل مستقیم استاندار با فرمانداران سراسر استان برای رصد لحظه‌ای بازار ادامه دارد. با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی پیش‌بینی نمی‌شود و مردم بومی و مهمانان عزیز نباید نگرانی داشته باشند.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در سایه امنیت، وحدت و همدلی مردم، سال جدید را با آرامش و انسجام هرچه بیشتر پشت سر بگذاریم.

