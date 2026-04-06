رعایت الگوی کشت در همدان ضروری است

به گزارش ایلنا از همدان، رضا بهراملو افزود: باید کشت گیاهان در راستای امنیت غذایی، چرای دام و حفاظت خاک مفید هستند، توسعه یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با تشریح نقشه راه تولیدات کشاورزی استان گفت: ۳۰ درصد اراضی آبی این استان درگیر تنش آبی است که با مدیریت مصرف آب از سوی کشاورزان باید در حفظ آنها تلاش کرد.

وی خاطرنشان کرد:گرچه تنها ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی همدان آبی است، اما همین سطح محدود، موتور محرک بخش کشاورزی بوده و حدود ۹۰ درصد کل تولیدات استان را تامین می‌کند.

این مسوول اظهار کرد: همدان در مجموع دارای یک میلیون و ۱۵۰ هزار هکتار کشاورزی است که از این میزان ۲۶۰ هزار هکتار آبی و ۴۴۰ هزار هکتار دیم است؛ موضوعی که لزوم مدیریت علمی و هدفمند منابع آب و خاک را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی با بیان اینکه ۸۰ هزار هکتار از اراضی آبی استان باغی و ۱۸۰ هزار هکتار زراعی است،افزود: تاکنون ۱۶۳ هزار هکتار از این اراضی به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شده و ارتقای بهره‌وری آب به‌عنوان اولویت اصلی کشاورزی استان با جدیت دنبال می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی همدان با تاکید بر برنامه‌محور بودن تولید در استان،اظهار کرد: همدان تنها استان کشور است که نقشه راه تولیدات کشاورزی خود را به‌صورت مدون در قالب پنج جلد کتاب تدوین کرده و بر همین اساس، مسیر تولید در استان نه‌تنها تصادفی نیست بلکه مبتنی بر ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و آینده‌نگری است.

بهراملو میزان تولید سالانه محصولات کشاورزی استان را حدود پنج میلیون تن عنوان کرد و گفت: بر اساس اهداف تعیین‌شده، افزایش تولید به پنج میلیون تن در سال ۱۴۰۳، ۶ میلیون تن در سال ۱۴۱۰ و ۹ میلیون تن در افق ۱۴۴۰ به‌صورت مرحله‌ای و هدفمند در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به جایگاه همدان در تولید ملی تصریح کرد: این استان با وجود برخورداری از حدود ۱.۲ درصد مساحت کشور، بین ۴.۵ تا پنج درصد محصولات کشاورزی ایران را تولید می‌کند که نشان‌دهنده بهره‌وری بالای بخش کشاورزی همدان است.

