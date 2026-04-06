بیش از ۷۰۱ هزار نفر از جاذبه های گردشگری چهارمحال و بختیاری بازدید کردند
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ۱۵ فروردینماه جاری ۷۰۱ هزار و ۲۰۵ شهروند، مسافر و گردشگر از جاذبههای گردشگری این استان بازدید کردهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حیدر صادقی امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در ایام نوروز ۶۹۸ بازدید نظارتی از اماکن اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز پذیرایی چهارمحال و بختیاری انجام شد.
وی افزود:از این تعداد بازدید نظارتی به ۸۲ واحدتذکر، دو مورد اخطار و پنج مورد اصلاح نواقص داده شد.
صادقی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری بیش از ۸۰۰ جاذبه گردشگری دارد که سالانه میزبان مسافران و گردشگران ورودی به این استان است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: در سال جاری همچنین ۶ هزار و ۱۹۳ بازدید از بازارچههای دائمی و موقت صنایعدستی استان به ثبت رسید.