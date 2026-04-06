خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان:

دستگیری عوامل تصویربرداری و جاسوسی از مراکز نظامی لرستان

کد خبر : 1769939
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: ۲ خائن و وطن‌فروش که اقدام به تصویربرداری از محل‌های مورد اصابت حملات هوایی و برخی مقرهای نظامی کرده بودند دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان روز دوشنبه اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی، رصد دقیق میدانی و همکاری مؤثر مردم، موفق شدند ۲ نفر خائن و وطن‌فروش را که اقدام به تصویربرداری از محل‌های مورد اصابت حملات هوایی و برخی مقرهای نظامی کرده و تصاویر را برای رسانه‌های معاند و تروریستی اینترنشنال ارسال می‌کردند، شناسایی و دستگیر کنند. 

مأموران جان‌برکف رده‌های تخصصی پلیس نیز در اجرای مأموریت‌های گشت‌زنی هدفمند، به فردی مظنون شدند که در حال تصویربرداری و انجام اقدامات جاسوسی از مراکز نظامی و برخی افراد خاص بود. این فرد پس از بی‌توجهی به هشدارها و دستورات قانونی پلیس، با رعایت کامل قانون به‌کارگیری سلاح، از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از زمین‌گیر شدن، دستگیر شد. 

در بخش دیگری از اقدامات، پس از مراجعه راننده یکدستگاه کامیون و اعلام سرقت بارکنی در یکی از شهرستان‌های همجوار، مأموران انتظامی خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی و عملیات پلیسی دقیق، هر دو سارق را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند. 

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در پایان تأکید کرد: برخورد قاطعانه با عوامل جاسوسی، مجرمان و مخلان امنیت اجتماعی با جدیت ادامه خواهد داشت و همکاری مردم نقش مهمی در موفقیت مأموریت‌های پلیس دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار