حمله رژیم صهیونی آمریمایی به منطقه ای مسکونی در نظرآباد

به گزارش ایلنا از البرز، ساعتی پیش جنگنده های رژیم صهیونی و آمریکایی به محله رسالت واقع در نظرآباد حمله کردند.

قدرت اله سیف « معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز » با اعلام این خبر گفت: حمله صورت گرفته به منازل مسکونی بوده و خساراتی را به جای گذاشته است.

وی افزود: هم اکنون نیروهای امدادی در محل حضور داشته و در حال آواربرداری هستند و از تعداد شهدا یا مجروحین تا پایان آوار برداری اطلاعی در دسترس نیست.

سیف اظهار داشت: اطلاعات تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد

وی در پایان مجدد بر دریافت اخبار از مراجع رسمی تاکید نمود و از رسانه ها و شهروندان خواست به شایعات توجه نکنند.

