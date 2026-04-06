حمله رژیم صهیونی آمریمایی به منطقه ای مسکونی در نظرآباد
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری البرز از حمله رژیم صهیونی آمریمایی به منطقه ای مسکونی در نظرآباد خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، ساعتی پیش جنگنده های رژیم صهیونی و آمریکایی به محله رسالت واقع در نظرآباد حمله کردند.
قدرت اله سیف « معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز » با اعلام این خبر گفت: حمله صورت گرفته به منازل مسکونی بوده و خساراتی را به جای گذاشته است.
وی افزود: هم اکنون نیروهای امدادی در محل حضور داشته و در حال آواربرداری هستند و از تعداد شهدا یا مجروحین تا پایان آوار برداری اطلاعی در دسترس نیست.
سیف اظهار داشت: اطلاعات تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد
وی در پایان مجدد بر دریافت اخبار از مراجع رسمی تاکید نمود و از رسانه ها و شهروندان خواست به شایعات توجه نکنند.