خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انفجار مهمات عمل نکرده حملات هوایی اخیر در قصرشیرین

انفجار مهمات عمل نکرده حملات هوایی اخیر در قصرشیرین
کد خبر : 1769928
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار قصرشیرین گفت: انفجارهای کنترل‌شده مهمات عمل نکرده حملات هوایی اخیر طی ساعات آینده در این شهرستان در چارچوب برنامه‌های فنی و با رعایت کامل مسائل ایمنی انجام می‌شود از این رو اهالی منطقه در صورت شنیده شدن صدای انفجار هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند.

به گزارش ایلنا، محمد شفیعی روز دوشنبه افزود: این انفجارها کاملاً تحت کنترل، برنامه‌ریزی‌شده و با رعایت همه ضوابط و ملاحظات ایمنی انجام می‌شود و هیچ‌گونه خطری برای مردم ندارد.

وی گفت: از اهالی قصرشیرین و روستاهای اطراف درخواست می‌شود در صورت شنیدن صدای انفجار، آرامش خود را حفظ کرده و نگران نباشند.

وی اظهار کرد: این عملیات با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی و تحت نظر کارشناسان انجام می‌شود و هیچگونه خطری مردم را تهدید نمی‌کند.

قصرشیرین در غرب کرمانشاه افزون بر ۲۷ هزار نفر جمعیت دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار