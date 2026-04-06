انفجار مهمات عمل نکرده حملات هوایی اخیر در قصرشیرین

به گزارش ایلنا، محمد شفیعی روز دوشنبه افزود: این انفجارها کاملاً تحت کنترل، برنامه‌ریزی‌شده و با رعایت همه ضوابط و ملاحظات ایمنی انجام می‌شود و هیچ‌گونه خطری برای مردم ندارد.

وی گفت: از اهالی قصرشیرین و روستاهای اطراف درخواست می‌شود در صورت شنیدن صدای انفجار، آرامش خود را حفظ کرده و نگران نباشند.

قصرشیرین در غرب کرمانشاه افزون بر ۲۷ هزار نفر جمعیت دارد.