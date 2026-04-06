ایجاد حدود 11 هزار مزاحمت تلفنی برای اورژانس در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی درباره آمار عملکرد حوزه عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین در سال ۱۴۰۴ گفت: طی سال گذشته ۶۸ هزار و ۲۶۶ فقره ماموریت عملیاتی برای نیروهای اورژانس تعریف شد.

وی اضافه کرد: در این ماموریت‌ها ۳۶ هزار و ۵۳۰ مورد به انتقال مصدومان و بیماران به مراکز درمانی استان اختصاص داشته است. طی این مدت ۱۵ هزار و ۲۲۴ ماموریت مربوط به حوادث ترافیکی در سطح جاده‌ها و معابر شهری استان قزوین ثبت شده است.

رئیس اورژانس پش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی استان با بیان اینکه متاسفانه در حوادث ترافیکی یادشده ۱۸۴ نفر از مصدومان در صحنه جان خود را از دست داده‌اند.

اکبری شهرستانکی در ادامه به فعالیت موتورلانس‌های اورژانس اشاره کرد و گفت: موتورلانس‌ها به دلیل سرعت عمل بالا در مناطق پرترافیک شهری نقش موثری در کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار دارند و در یک سال گذشته ۵ هزار و ۴۵ ماموریت توسط واحدهای موتورلانس در استان انجام شده است.

وی همچنین از فعالیت اورژانس هوایی در استان خبر داد و اظهار کرد: در مواردی که شرایط بیمار یا موقعیت جغرافیایی حادثه نیازمند انتقال سریع‌تر و تخصصی‌تر باشد از ظرفیت اورژانس هوایی استفاده می‌شود که در سال گذشته ۵۵ ماموریت توسط بالگرد اورژانس صورت گرفت.

رئیس اورژانس پش‌بیمارستانی قزوین با اشاره به معضل مزاحمت‌های تلفنی برای سامانه ۱۱۵ افزود: متاسفانه در این مدت ۱۰ هزار و ۹۹۶ تماس مزاحم با مرکز ارتباطات اورژانس استان ثبت شده که این مسأله می‌تواند روند خدمت‌رسانی به بیماران واقعی را با اختلال مواجه کند.

