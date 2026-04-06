به گزارش ایلنا از گلستان، مرتضی سلیمی‌گفت: هم‌زمان با صدور هشدار نارنجی سازمان هواشناسی، بارش‌های بهاری عصر دیروز در شرق استان منجربه وقوع آبگرفتگی در منازل مسکونی سطح شهرستان گنبدکاووس شد که به مرکز کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان ادامه داد: بلافاصله ۴ تیم عملیاتی از شعبه مرکزی گنبد با به‌کارگیری ۱۰ نیروی امدادی و ۴ دستگاه خودروی کمک‌دار سبک به منطقه اعزام شدند.

وی تعداد افراد حادثه‌دیده را ۱۸ نفر اعلام کرد و افزود: در این حادثه ۸ خانوار دچار آسیب شدند و ۵ باب منزل مسکونی که دچار آبگرفتگی شده بود، توسط نیروهای امدادی تخلیه آب شد. همچنین سه منزل دیگر مورد ارزیابی و بازدید اولیه قرار گرفت.

سلیمی‌با اشاره به تداوم بارش‌ها و وضعیت ناپایدار جوی گفت: عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد و تا پایان عملیات امدادی کلیه تیم‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان در آماده باش کامل قرار دارند.

