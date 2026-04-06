خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای مصرف 4 ماه در قزوین
کد خبر : 1769905
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: عملکرد قزوین به لحاظ تامین و مدیریت بازار خوب ارزیابی شده و تنش و چالشی نداشتیم و برای چهار ماه در حوزه اقلام اساسی ذخیره‌سازی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی امروز در نشست ستاد پشتیبانی جنگ استان با رسانه ملی گفت: اصناف، صنایع، تعاونی‌های جهاد کشاورزی، کمیته امداد و اتاق بازرگانی برای پشتیبانی از جنگ دست به کار شده‌اند.

وی افزود: از مواد غذایی تا ظروف یک‌بار مصرف، کیک و بیسکوییت و کمک‌های مالی همگی در این ستاد جمع‌آوری می شود.

معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآور شد: عملکرد قزوین به لحاظ تامین و مدیریت بازار خوب ارزیابی شده و تنش و چالشی نداشتیم و برای چهار ماه در حوزه اقلام اساسی ذخیره‌سازی شده است.

صفی‌خانی گفت: ارزیابی واحد‌های مهم تولیدی و نیازسنجی آنها نشان می‌دهد تولید این کارخانه‌ها باید تداوم یابد و متوقف نشود و برای حفظ اقتصاد استان این کارگروه تشکیل شده تا کارها ساماندهی مناسبی شود.

وی ادامه داد: صنایع غذایی با هدف افزایش تولید باید حمایت شوند و اقتصاد در استان قزوین پویایی خود را حفظ کند.

معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: سامانه پاکار را ستاد اجرایی فرمان امام برای شناسایی ظرفیت های مردمی که در عرصه و حوزه های مختلف تخصص دارند، راه اندازی کرده که این افراد شناسایی و به ستاد پشتیبانی معرفی می شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار