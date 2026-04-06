به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی امروز در نشست ستاد پشتیبانی جنگ استان با رسانه ملی گفت: اصناف، صنایع، تعاونی‌های جهاد کشاورزی، کمیته امداد و اتاق بازرگانی برای پشتیبانی از جنگ دست به کار شده‌اند.

وی افزود: از مواد غذایی تا ظروف یک‌بار مصرف، کیک و بیسکوییت و کمک‌های مالی همگی در این ستاد جمع‌آوری می شود.

معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآور شد: عملکرد قزوین به لحاظ تامین و مدیریت بازار خوب ارزیابی شده و تنش و چالشی نداشتیم و برای چهار ماه در حوزه اقلام اساسی ذخیره‌سازی شده است.

صفی‌خانی گفت: ارزیابی واحد‌های مهم تولیدی و نیازسنجی آنها نشان می‌دهد تولید این کارخانه‌ها باید تداوم یابد و متوقف نشود و برای حفظ اقتصاد استان این کارگروه تشکیل شده تا کارها ساماندهی مناسبی شود.

وی ادامه داد: صنایع غذایی با هدف افزایش تولید باید حمایت شوند و اقتصاد در استان قزوین پویایی خود را حفظ کند.

معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: سامانه پاکار را ستاد اجرایی فرمان امام برای شناسایی ظرفیت های مردمی که در عرصه و حوزه های مختلف تخصص دارند، راه اندازی کرده که این افراد شناسایی و به ستاد پشتیبانی معرفی می شوند.

انتهای پیام/