توزیع 1305 تن مرغ گرم در قزوین در نوروز 1405

به گزارش ایلنا از قزوین، وحید مجیدی با اعلام اطمینان از تولید و تأمین پایدار انواع کالاهای پروتئینی در استان افزود: این میزان مرغ در نیمه نخست فروردین عرضه شده و هیچگونه خللی در تأمین اقلام پروتئینی مورد نیاز مردم مشاهده نمی‌شود.

به گفته مجیدی، با وجود شرایط ویژه کشور، متوسط توزیع روزانه مرغ در تعطیلات نوروز به 145 تن رسید و ثبات کامل در بازار استان برقرار بود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به رصد مستمر و هوشمند تمامی حلقه‌های زنجیره تولید، توزیع و فروش مرغ از طریق سامانه «ره‌آوا» گفت: اجرای این سامانه نقش مهمی در ساماندهی بازار مرغ، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و بهبود نظارت دستگاه‌های مسئول دارد.

مجیدی افزود: استفاده از کارتخوان‌های متصل به سامانه ره‌آوا امکان رصد دقیق حجم فروش، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی همچون گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه را فراهم کرده و امید می‌رود این اقدامات موجب ارتقای رضایت عمومی و پایداری هرچه بیشتر بازار شود.