مدیر بازرگانی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
توزیع 1305 تن مرغ گرم در قزوین در نوروز 1405
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، از توزیع 1305 تن مرغ گرم در ایام نوروز 1405 در سطح استان خبر داد و گفت: با وجود شرایط حساس ناشی از جنگ تحمیلی، تأمین و عرضه مرغ در تعطیلات نوروز با اهتمام ویژه انجام شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، وحید مجیدی با اعلام اطمینان از تولید و تأمین پایدار انواع کالاهای پروتئینی در استان افزود: این میزان مرغ در نیمه نخست فروردین عرضه شده و هیچگونه خللی در تأمین اقلام پروتئینی مورد نیاز مردم مشاهده نمیشود.
به گفته مجیدی، با وجود شرایط ویژه کشور، متوسط توزیع روزانه مرغ در تعطیلات نوروز به 145 تن رسید و ثبات کامل در بازار استان برقرار بود.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به رصد مستمر و هوشمند تمامی حلقههای زنجیره تولید، توزیع و فروش مرغ از طریق سامانه «رهآوا» گفت: اجرای این سامانه نقش مهمی در ساماندهی بازار مرغ، افزایش اعتماد مصرفکنندگان و بهبود نظارت دستگاههای مسئول دارد.
مجیدی افزود: استفاده از کارتخوانهای متصل به سامانه رهآوا امکان رصد دقیق حجم فروش، کنترل قیمتها و جلوگیری از تخلفات احتمالی همچون گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه را فراهم کرده و امید میرود این اقدامات موجب ارتقای رضایت عمومی و پایداری هرچه بیشتر بازار شود.