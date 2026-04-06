آبگیری کامل تالاب نوروزلوی میاندوآب بعد از ۲۰ سال

به گزارش ایلنا، موسی جسور اظهار کرد: با توجه به رهاسازی آب شهیدکاظمی بوکان، آب از طریق زرینه رود وارد منطقه حفاظت شده و تالاب نوروزلو این شهرستان شده است.

وی اضافه کرد: آبگیری تالاب نوروزلو که یک تالاب مهاجر پذیر است در این فصل که پرندگان بومی و مهاجر در مرحله لانه سازی قرار دارند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب گفت: منطقه حفاظت شده نوروزلو یک تالاب کنار رودخانه‌ای است و چون در طول سال دارای آب است، رشد نیزارها و درختان در پهنه‌های خشکی آن طبیعی است و وجود این نیزارها یکی از مزیت‌های تالاب نوروزلو عامل اصلی ماندگاری پرندگان و جوجه‌آوری آنهاست.

وی اضافه کرد: هم اکنون بخش‌های از پهنه اصلی منطقه حفاظت شده و تالاب نوروزلو میاندوآب پوشیده از نیزار و درخت است و به مکانی امن برای لانه‌سازی و جوجه‌آری پرندگان تبدیل می‌شود و در سایر فصل نیز زیستگاه انواع گونه‌های آبزی و کنارآبزی است.

وی اظهار کرد: با احداث پاسگاه محیط‌بانی در تپه نوروزلو، این تالاب در طول شبانه‌روز توسط محیطبانان پاییش و رصد می‌شود و هر گونه تجاوز به حریم این منطقه حفاظت شده و آتش‌سوزی در نیزارهای آن بررسی و اقدامات لازم در این خصوص انجام می‌شود.