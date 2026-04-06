خسارت جنگ به سه مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی به کشورمان در پی حملات خصمانه دشمن، سه مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان خسارت دیده اند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، آزیتا بلالی اسکویی اظهار کرد: این سه مرکز رشد واحدهای فناور آذربایجان شرقی واقع در شهرستان های مختلف در بخشهای کارگاهی و دفتری شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور دچار خسارت شدهاند.
وی با اشاره به اینکه این آسیبها شامل تخریب بخشی از فضاهای داخلی، خسارت به دفاتر، ریزش سقف و شکستن پنجره ها است، افزود: بررسیهای کارشناسی برای تعیین دقیق میزان خسارتها و تعیین تکلیف دقیق این مراکز ادامه دارد.
وی ضمن محکومیت تجاوزات آمریکایی - صهیونی علیه مراکز علمی و تحقیقاتی غیر نظامی در ایام اخیر جنگ رمضان، ادامه داد: این اقدام رژیم اشغالگر و یاغی صهیونیستی اسرائیل و آمریکای متجاوز در حملات بزدلانه و ناجوانمردانه، با نقض تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بین الملل، نشانهای دیگر از ذات پلید این رژیم غاصب است.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با محکوم کردن حملات دشمن به زیرساختهای ملی، علمی و دانشگاهی کشور گفت: در این شرایط شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری، تکلیفی بر دوش ما و جوانان نخبه و فناور است و پرچم توانمندی ملی را بر پایه دانش بومی با اراده استوار و خودباوری برای پیروزی بر دشمنان برافراشته نگه خواهیم داشت.
وی با تاکید بر ضرورت تلاش همگانی برای حمایت از حرکت علمی و فناورانه کشور، افزود: باید دشمنان نسبت به تحقق اهداف خود مأیوس شوند و به طور قطع، زیستبوم نوآوری و فناوری کشور، در این شرایط نهتنها عقبنشینی نخواهند کرد، بلکه با ارادهای راسختر، علم، فناوری و تولید ملی را سنگر اول پاسخ به تجاوز و تحریم خواهند ساخت.
بلالی اسکویی اضافه کرد: باور داریم پاسخ قاطع به دشمنان با توسعه اقتصاد دانشبنیان، تسلط بر فناوریهای راهبردی و گسترش جبهه علم و خودکفایی محقق می شود و نیروهای سازمان انرژی اتمی ایران، هوا و فضا و دیگر مراکز تحقیقاتی با همت هزاران دانشمند و متخصص انقلابی با انگیزه خود اجازه نخواهند داد مسیر توسعه این صنایع ملی که حاصل خون شهیدان است، متوقف شود.