آغاز نهضت آسفالت در مناطق پنج گانه ارومیه

به گزارش ایلنا، آیدین رحمانی رضائیه بیان کرد: هم‌اکنون نهضت آسفالت شهرداری ارومیه در تمامی مناطق شهر در راستای رفع معابر خاکی آغاز شده است و نهضت"زیباسازی"نیز در کنار آن تداوم یافته و همچنین استمرار خدمت برای ارومیه با تمام توان انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ پروژه شهری در ایام جنگ تحمیلی رمضان تعطیل نشده است، اضافه کرد: خدمت برای شهر و شهروندان یک افتخار بزرگ برای مدیریت شهری است و این خدمت همچنان تداوم خواهد داشت. وی با بیان اینکه شهرداری ارومیه امسال همچون سال گذشته تلاش خواهد کرد تا هیچ منطقه ای از نعمت آسفالت محروم نشود، ادامه داد: مناطق کم برخوردار در اولویت نهضت آسفالت قرار دارند. شهردار ارومیه تاکید کرد: امید است با اجرای این طرح بتوان رضایت شهروندان را جلب کرد.

