خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
شهردار ارومیه خبرداد:

آغاز نهضت آسفالت در مناطق پنج گانه ارومیه

کد خبر : 1769878
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار ارومیه از آغاز نهضت آسفالت در مناطق پنج گانه ارومیه با اولویت مناطق کم‌ برخوردار خبر داد

به گزارش ایلنا، آیدین رحمانی رضائیه بیان کرد: هم‌اکنون نهضت آسفالت شهرداری ارومیه در تمامی مناطق شهر در راستای رفع معابر خاکی آغاز شده است و نهضت"زیباسازی"نیز در کنار آن تداوم یافته و همچنین استمرار خدمت برای ارومیه با تمام توان انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ پروژه شهری در ایام جنگ تحمیلی رمضان تعطیل نشده است، اضافه کرد: خدمت برای شهر و شهروندان یک افتخار بزرگ برای مدیریت شهری است و این خدمت همچنان تداوم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شهرداری ارومیه امسال همچون سال گذشته تلاش خواهد کرد تا هیچ منطقه ای از نعمت آسفالت محروم نشود، ادامه داد: مناطق کم برخوردار در اولویت نهضت آسفالت قرار دارند.

شهردار ارومیه تاکید کرد: امید است با اجرای این طرح بتوان رضایت شهروندان را جلب کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار