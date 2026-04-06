فیبررسانی بیش از ۹۰ درصد مدارس گلستان

به گزارش ایلنا از گلستان، بهرام عیدی گفت: پروژه فیبررسانی به مدارس استان بصورت مستمر در دست اجراست و تاکنون بیش از ۹۰ درصد مدارس به از برنامه سال ۱۴۰۴ به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند.

وی افزود: این اقدام با هدف ارتقای بستر آموزش هوشمند و فراهم‌سازی ارتباط پایدار برای مراکز آموزشی انجام شده است. در اجرای این طرح، مسیرهای انتقال و دسترسی بازطراحی و به‌روزرسانی شده و تجهیزات جدید برای افزایش ظرفیت و پایداری شبکه در مدارس نصب شده است. این عملیات باعث بهبود کیفیت اینترنت، کاهش اختلالات و ایجاد زیرساخت مناسب برای استفاده از سامانه‌های آموزشی نوین شده است.

مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار داشت: اتصال مدارس به فیبر نوری یک ضرورت آموزشی است و مخابرات گلستان با جدیت این مسیر را دنبال کرده است.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم طی ماه‌های آینده پوشش را افزایش داده و با تحقق اهداف سعی می‌شود مدرسه‌ای از مزایای ارتباط پرسرعت محروم نماند.

