مدیر مخابرات منطقه استان:
فیبررسانی بیش از ۹۰ درصد مدارس گلستان
مدیر مخابرات منطقه گلستان گفت: پوشش فیبر نوری مدارس استان گلستان از مرز ۹۰ درصد در برنامه ۱۴۰۴ عبور کرد.
به گزارش ایلنا از گلستان، بهرام عیدی گفت: پروژه فیبررسانی به مدارس استان بصورت مستمر در دست اجراست و تاکنون بیش از ۹۰ درصد مدارس به از برنامه سال ۱۴۰۴ به شبکه فیبر نوری متصل شدهاند.
وی افزود: این اقدام با هدف ارتقای بستر آموزش هوشمند و فراهمسازی ارتباط پایدار برای مراکز آموزشی انجام شده است. در اجرای این طرح، مسیرهای انتقال و دسترسی بازطراحی و بهروزرسانی شده و تجهیزات جدید برای افزایش ظرفیت و پایداری شبکه در مدارس نصب شده است. این عملیات باعث بهبود کیفیت اینترنت، کاهش اختلالات و ایجاد زیرساخت مناسب برای استفاده از سامانههای آموزشی نوین شده است.
مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار داشت: اتصال مدارس به فیبر نوری یک ضرورت آموزشی است و مخابرات گلستان با جدیت این مسیر را دنبال کرده است.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم طی ماههای آینده پوشش را افزایش داده و با تحقق اهداف سعی میشود مدرسهای از مزایای ارتباط پرسرعت محروم نماند.