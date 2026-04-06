مدیرکل بحران آذربایجان‌شرقی خبر داد:

قرار گرفتن یک منطقه نظامی در قراملک مورد اصابت جنگنده‌های دشمن صهیونی ـ آمریکایی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: یک منطقه نظامی در قراملک مورد اصابت جنگنده‌های دشمن صهیونی ـ آمریکایی قرار گرفته

به گزارش ایلنا، مجید فرشی اعلام کرد: دقایقی پیش یک منطقه نظامی در قراملک مورد اصابت جنگنده‌های دشمن صهیونی ـ آمریکایی قرار گرفته و نیروهای آتش‌نشانی در حال خاموش کردن آتش هستند.

فرشی تاکید کرد: در این حمله به هیچ‌یک از هموطنان عزیز آسیب جانی نرسیده است.

 

