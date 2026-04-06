استقرار ۲۷۰۰ شعبه اخذ رای در آذربایجان غربی
رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی از تعیین ۲ هزار و ۷۰۰ شعبه اخذ رای برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رسول مقابلی  در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: با وجود شرایط سخت جنگی، ستاد انتخابات استان، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها با همکاری هیات های نظارت و اجرایی فرآیندها را منطبق با زمانبندی تعیین شده اجرا می کنند.

وی گفت: بر غم وقوع جنگ تحمیلی روند اجرایی انتخابات مسیر عادی خود را سپری می‌کند تا همه چیز برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و گسترده در ۱۱ اردیبهشت ماه آماده باشد.

مقابلی با بیان اینکه بررسی صلاحیت داوطلبین شوراهای اسلامی شهری و روستایی انجام و توسط فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به داوطلبین اعلام و ابلاغ شد، اظهار کرد: داوطلبین شوراهای روستایی که احراز صلاحیت نشدند تا بیستم ماه جاری فرصت دارند اعتراض خود را به هیات های نظارت شهرستان ارائه نمایند.

رییس ستاد انتخابات استان افزود: تعیین شعب اخذ رای و ساماندهی عوامل اجرایی شعب در حال حاضر درتمامی  فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در حال انجام است.

مقابلی به اصلاحیه قانون انتخابات شوراهای اسلامی در خصوص امکان تغییر حوزه انتخابیه از یک شهر به شهر دیگر اشاره کرد و گفت: این فرایند در خصوص شوراهای اسلامی روستاها نیز بصورت تغییر حوزه انتخابیه داوطلبین از روستا به شهر، از شهر به روستا و از روستا به روستای دیگر قابل انجام است و داوطلبین در صورت تغییر حوزه انتخابیه تا ۲۷ فروردین ماه فرصت دارند در این خصوص اقدام لازم را انجام دهند.

رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی از تعیین ۲ هزار و ۷۰۰ شعبه اخذ رای برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان خبرداد و گفت: از ۲۰۷۹ داوطلب شوراهای اسلامی شهری فقط صلاحیت ۶ درصد داوطلبان احراز نشده و مابقی ۱۱ اردیبهشت ماه برای ۲۶۲ کرسی شوراهای اسلامی در استان با هم رقابت خواهند کرد.

وی اظهار کرد: فرصت تبلیغات داوطلبین شوراهای اسلامی شهر و روستایی به مدت یک هفته از سه تا ۹ اردیبهشت ماه تعیین شده است.

رییس ستاد انتخابات استان در خصوص انتخابات میان دوره ای مجلس در حوزه نقده و اشنویه نیز گفت: فرآیند این انتخابات منطبق با زمانبندی در حال اجراست و در حال حاضر مرحله بررسی اعتراض داوطلبانی که صلاحیت آنان احراز نشده است در شورای نگهبان در حال انجام است.

