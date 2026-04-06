خسارت جنگ رمضان به ۱۲۱ واحد مسکن مددجویی در آذربایجان غربی/۲ منزل به طور کامل تخریب شد
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی آذربایجانغربی گفت: در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا تعداد ۱۲۱ واحد مسکن مددجویی در استان دچار خسارت شده اند.
به گزارش ایلنا، رضا مهرافروز درخصوص اقدامات حمایتی صورت گرفته توسط کمیته امداد امام خمینی آذربایجانغربی برای مددجویان آسیب دیده از جنگ تصریح کرد:در راستای کمک به این خانواده ها، ۱۲۱ بسته معیشتی توزیع شد همچنین لیست ۵۷ خانواده تهیه و به ستاد اجرایی فرمان امام( ره) استان جهت ترمیم شیشه های منازل آسیب دیده ارسال شد.
مهرافروز یادآور شد: علاوه براین ۲ خانواده مددجوی استان که منازلشان دچار تخریب کلی شده بود در محل اسکان های موقت با هماهنگی بنیاد مسکن استان، اسکان یافتند.
وی بااشاره به شکل گیری قرارگاه مردمی حمایتی اجتماعی ایران همدل با هدف بسیج ظرفیتهای مردمی، سازماندهی کمکهای خیرین و تشکلهای مردمی، تقویت همبستگی اجتماعی و ارائه حمایتهای فوری و مؤثر به خانوادههای مددجوی آسیبدیده از جنگ اظهارکرد:در چارچوب این قرارگاه تلاش میشود با همافزایی میان مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، هیئات مذهبی، مساجد و خیرین، کمکهای مردمی بهصورت منسجم و هدفمند جمعآوری و در کوتاهترین زمان ممکن توسط کمیته امداد به دست خانوادههای نیازمند و آسیبدیده برسد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان با تشریح برخی مأموریتهای اصلی این قرارگاه تصریح کرد: شناسایی سریع خانوادههای آسیبدیده، تأمین و توزیع بستههای معیشتی، پرداخت کمکهای نقدی فوری، ارائه خدمات حمایتی ضروری و کمک به جبران بخشی از خسارات معیشتی و اموال خانوارهای مشمول از جمله مهمترین مأموریتهای قرارگاه مردمی حمایتی اجتماعی ایران همدل است.
وی با دعوت از مردم نیکوکارو خیرین برای مشارکت در این اقدام انساندوستانه گفت: هم استانی ها میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق شماره کارت۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۲۳۲ و همچنین از طریق کد آسان پرداخت #44*8877* بهصورت استانی برای کمک به آسیبدیدگان جنگ رمضان اختصاص دهند.