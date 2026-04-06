خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۲۶ قبضه کلت جنگی در مرزهای آذربایجان غربی

کد خبر : 1769859
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف ۲۶ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان غیور هنگ مرزی سردشت در ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار "محمد احمدی"  در تشریح این خبر گفت: در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، مرزبانان مستقر در ارتفاعات صعب العبور مرزی جنوب استان با کار اطلاعاتی دقیق و انجام کمین‌های هدفمند، متوجه تحرک قاچاقچیان سلاح به قصد ورود در نوار مرزی شده و جهت دستگیری آنان اقدام کردند.

وی افزود:در این ارتباط تعداد ۲۶ قبضه کلت کمری جنگی و مهمات و خشاب های مربوطه کشف و ضبط و یک نفر قاچاقچی دستگیر شد.

فرمانده مرزبانی استان  با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهمان فراری در دستور کار مرزبانان قرار دارد، گفت: مرزهای استان آذربایجان غربی برای قاچاقچیان سلاح و عوامل هنجارشکن و سرسپرده دشمنان ایران اسلامی ناامن است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار