کشف ۲۶ قبضه کلت جنگی در مرزهای آذربایجان غربی

به گزارش ایلنا، سردار "محمد احمدی" در تشریح این خبر گفت: در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، مرزبانان مستقر در ارتفاعات صعب العبور مرزی جنوب استان با کار اطلاعاتی دقیق و انجام کمین‌های هدفمند، متوجه تحرک قاچاقچیان سلاح به قصد ورود در نوار مرزی شده و جهت دستگیری آنان اقدام کردند.

وی افزود:در این ارتباط تعداد ۲۶ قبضه کلت کمری جنگی و مهمات و خشاب های مربوطه کشف و ضبط و یک نفر قاچاقچی دستگیر شد.

فرمانده مرزبانی استان با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهمان فراری در دستور کار مرزبانان قرار دارد، گفت: مرزهای استان آذربایجان غربی برای قاچاقچیان سلاح و عوامل هنجارشکن و سرسپرده دشمنان ایران اسلامی ناامن است.

