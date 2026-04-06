۲۵۲ واحد مسکونی بر اثر حمله هوایی دشمن به شهرستان فارسان دچار خسارت شدند

رسول شهبازی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: کارشناسان این بنیاد با توجه به دستورالعمل های ابلاغی از مرکز، بلافاصله پس از حمله هوایی دشمن به شهر فارسان، کار ارزیابی واحدهای خسارت دیده را آغاز کردند.

وی افزود: با توجه به ارزیابی های انجام شده، تعداد ۲۵۲ واحد مسکونی و ۱۴ واحد تجاری دچار آسیب شده اند که بیشتر خسارات از نوع شکست شیشه و درب و پنجره ها بوده است.

شهبازی بیان کرد: ۴۷ مورد نیز خسارات معیشتی ثبت شده که یک مورد مربوط به واحد تجاری و مابقی مربوط به واحدهای مسکونی بوده است.

وی در پایان گفت: مالکین نسبت به تعمیرات واحد مسکونی اقدام و مستندات اعم از تهیه عکس و فیلم از خسارات وتعمیرات انجام شده و همچنین مستندات پرداخت هزینه های تعمیرات را به بنیاد مسکن تحویل دهند تا به محض تامین اعتبار، مبالغ پرداخت شود.

