در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

۲۵۲ واحد مسکونی بر اثر حمله هوایی دشمن به شهرستان فارسان دچار خسارت شدند

۲۵۲ واحد مسکونی بر اثر حمله هوایی دشمن به شهرستان فارسان دچار خسارت شدند
سرپرست بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری گفت: بر اثر حمله هوایی دشمن به شهرستان فارسان ۲۵۲واحد مسکونی دچار آسیب شدند.

رسول شهبازی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: کارشناسان این بنیاد با توجه به دستورالعمل های ابلاغی از مرکز، بلافاصله پس از حمله هوایی دشمن به شهر فارسان، کار ارزیابی واحدهای خسارت دیده را آغاز کردند.

وی افزود: با توجه به ارزیابی های انجام شده، تعداد ۲۵۲ واحد مسکونی و ۱۴ واحد تجاری دچار آسیب شده اند که بیشتر خسارات از نوع شکست شیشه و درب و پنجره ها بوده است.

شهبازی بیان کرد: ۴۷ مورد نیز خسارات معیشتی ثبت شده که یک مورد مربوط به واحد تجاری و مابقی مربوط به واحدهای مسکونی بوده است.

وی در پایان گفت: مالکین نسبت به تعمیرات واحد مسکونی اقدام و مستندات اعم از تهیه عکس و فیلم از خسارات وتعمیرات انجام شده و همچنین مستندات پرداخت هزینه های تعمیرات را به بنیاد مسکن تحویل دهند تا به محض تامین اعتبار، مبالغ پرداخت شود.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
