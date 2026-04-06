میکائیل سلمانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی منطقه با توجه به بارش‌های بهاری گفت: مدیریت بهینه منابع آبی و اطمینان از تقسیم عادلانه آب بین کشاورزان مهمترین دغدغه ما در شبکه آبرسانی سد نهب است.

وی از تنظیم طرح‌های اجرایی برای تقسیم آب سد نهب بعد از بازگشایی این سد خبر داد و افزود: با توجه به به بهبود شرایط روان‌آب‌ها و افزایش حجم آب ورودی به سد بهره‌برداری عادلانه از نعمت الهی آب اولویت اصلی ماست.

فرماندار تاکستان گفت: از مدیران مربوطه خواسته‌ایم تا با هماهنگی واحد منابع آب و جهاد کشاورزی طرح‌هایی را تدوین کنند که همه کشاورزان از این منابع بهره‌مند و بر روند تقسیم آب و ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی آن نظارت مستمر صورت گیرد.

سلمانی ادامه داد: تصمیم‌گیری‌های نهایی دربازه بازگشایی سد نهب در روزها یا هفته‌های آینده اتخاد خواهد شد و تلاش می‌کنیم کشاورزان پایین‌دست این سد را از نعمت آب بهره‌مند سازیم.

