فعالیت ۲۳۰ روانشناس آذربایجان شرقی در قالب طرح محب ارتقای سلامت جامعه

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، فرگل صحاف اظهار کرد: ثبت ۲هزار و ۱۶ مشاوره تلفنی موفق از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون بر نقش کلیدی طرح «محب» در ارتقای سلامت روان جامعه و اعزام تیم‌های تخصصی به مناطق آسیب‌دیده اشاره دارد.

وی گفت: حوزه سلامت بهزیستی، تمامی ظرفیت‌های خود را برای صیانت از سلامت روان جامعه هدف و عموم شهروندان به کار گرفته است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مطابق بخشنامه‌های کشوری، مرکز «صدای مشاور» با تغییر ساختار عملیاتی به صورت ۲۴ ساعته و در قالب شیفت‌بندی‌های فشرده، حتی در ایام تعطیل به ارائه خدمت پرداخته است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار رسمی، از تاریخ ۹ اسفندماه پارسال تا امروز، کارشناسان این مرکز موفق به ارائه ۲ هزار و ۱۶ مورد مشاوره تخصصی تلفنی به هموطنان شده‌اند که نقش مهمی در کاهش اضطراب ناشی از جنگ داشته است.

ظرفیت عملیاتی طرح «محب» و تیم‌های داوطلب

صحاف نکته حائز اهمیت در این بازه زمانی را پیوستن ۱۴ داوطلب جدید و تشکیل ۲ تیم تازه نفس برای تقویت توان امدادی استان دانست.

حضور در مناطق آسیب‌دیده و آموزش‌های محله‌محور

وی یادآور شد: در بخش عملیات میدانی، ۱۵ نفر از روانشناسان مجرب در قالب ۶ تیم تخصصی مستقیماً به مناطق آسیب‌دیده اعزام شده و به ارائه خدمات مداخله در بحران پرداخته‌اند.

صحافی تشریح کرد: در این مدت همچنین با رویکرد پیشگیرانه، ۲ هزار و ۳۵ نفر از جمعیت استان از خدمات عمومی شامل محتواهای آموزشی و پیام‌های روانشناختی بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: بر این اساس ۱۷ جلسه آموزشی در کانون‌های تجمعی مانند مساجد و مراکز بهداشتی برگزار شده و ۴۰ عنوان محتوای آموزشی تخصصی توسط تیم‌های محب تولید و منتشر شده است.

وی توضیح داد: مأموریت اصلی تیم‌های «محب» کاهش تنش اولیه، ایجاد آرامش روانی و حمایت از شهروندانی است که در معرض آسیب‌های مختلف قرار می‌گیرند.

صحاف ادامه داد: اعضای تیم مُحَبّ با ارزیابی سریع وضعیت روانی و اجتماعی حادثه‌دیدگان، نسبت به ارائه «حمایت روانی اولیه»، شناسایی افراد نیازمند مراقبت ویژه و ارجاع تخصصی اقدام می‌کنند.

تعاملات بین‌بخشی و ارجاع‌های تخصصی

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: دفتر مشاوره بهزیستی با تقویت شبکه تعاملی خود، همکاری نزدیکی را با ۲۷ تسهیلگر «سلامت محله» و ۱۴ تسهیلگر محلی «CBR» آغاز کرده است، همچنین در این مدت، ۱۶ مورد از متقاضیان که نیاز به پیگیری‌های جدی‌تر داشتند، برای دریافت خدمات تکمیلی به مراکز مشاوره حضوری ارجاع داده شده‌اند تا زنجیره سلامت روان به‌طور کامل حفظ شود.

مدیرکل‌بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: در جریان بحران‌ها توجه ویژه‌ای به کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و زنان باردار صورت می‌گیرد و در صورت نیاز، موارد پیچیده به اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و مراکز مشاوره تخصصی ارجاع داده می‌شود.

وی ادامه داد: فعالیت تیم‌های مُحَبّ تنها به روزهای نخست بحران محدود نمی‌شود؛ این گروه‌ها در روزهای پس از حادثه نیز با ارائه آموزش‌های تاب‌آوری، مدیریت استرس پس از سانحه و پیگیری وضعیت روانی افراد، به بازتوانی جامعه و بازگشت تدریجی مردم به شرایط عادی کمک می‌کنند.

