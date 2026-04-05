خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخریب 5 واحد مسکونی در پی انفجار گاز خانگی در بخش چمستان

کد خبر : 1769776
لینک کوتاه کپی شد.

بخشدار چمستان گفت: انفجار گاز خانگی در بخش چمستان از توابع شهرستان نور خطه غربی استان مازندران سبب تخریب 5 بنای مسکونی، خسارت به 2 دستگاه خودرو و مصدوم شدن یک نفر شد.

به گزارش ایلنا، قنبرعلی دادشپور افزود: این حادثه انفجار ساعاتی پیش در روستای «خطیب کلا» از توابع چمستان بخش رخ داد. طبق گزارش‌ها علت وقوع این حادثه، نشتی گاز در یکی از واحدهای مسکونی بوده است.

وی ادامه داد: در این راستا امدادگران جمعیت هلال‌احمر و کادر فوریت‌های پزشکی اورژانس 115 به محل وقوع این حادثه اعزام شدند. این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و فقط یک نفر به صورت جزئی مصدوم شد.

بخشدار چمستان اظهار داشت: این بخش با 42 هزار نفر جمعیت و 85 روستا در 15 کیلومتری شهر نور واقع شده است. شهرستان نور با برخورداری از 225 روستا و آبادی و 5 منطقه شهری در غرب استان مازندران قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار