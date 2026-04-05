تخریب 5 واحد مسکونی در پی انفجار گاز خانگی در بخش چمستان

به گزارش ایلنا، قنبرعلی دادشپور افزود: این حادثه انفجار ساعاتی پیش در روستای «خطیب کلا» از توابع چمستان بخش رخ داد. طبق گزارش‌ها علت وقوع این حادثه، نشتی گاز در یکی از واحدهای مسکونی بوده است.

وی ادامه داد: در این راستا امدادگران جمعیت هلال‌احمر و کادر فوریت‌های پزشکی اورژانس 115 به محل وقوع این حادثه اعزام شدند. این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و فقط یک نفر به صورت جزئی مصدوم شد.

بخشدار چمستان اظهار داشت: این بخش با 42 هزار نفر جمعیت و 85 روستا در 15 کیلومتری شهر نور واقع شده است. شهرستان نور با برخورداری از 225 روستا و آبادی و 5 منطقه شهری در غرب استان مازندران قرار دارد.

