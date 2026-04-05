مرگ یک نفر بر اثر سقوط از ارتفاعات تنگ تامر در شهرستان بویراحمد

به گزارش ایلنا، سید عادل رهبریان افزود: گزارش این حادثه سقوط به مرکز امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد. بلافاصله پس از دریافت این گزارش 2 تیم جست‌وجو و نجات، واکنش سریع استان و تیم عملیاتی پایگاه شهید دلداریان به محل حادثه اعزام شدند.

وی به اقدامات امدادی انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: نجات‌گران هلال‌احمر پس از یک ساعت جست‌وجو در شرایط سخت کوهستانی، پیکر فرد حادثه‌دیده را پیدا کردند. امدادگران با تشکیل کارگاه تخصصی صعود و فرود پیکر جان‌باخته را به پایین‌دست منتقل و تحویل مسوولان متولی دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کهگیلویه و بویراحمد به موقعیت جغرافیایی ارتفاعات تنگ تامر اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: ارتفاعات «تامر» در همسایگی روستای «وزگ» جای گرفته است. این روستا در نزدیکی شهرستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.

