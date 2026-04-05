رئیس شورای تأمین دلگان خبر داد:

دستگیری 3 نفر از عاملان شهادت 2 نیروی مدافع امنیت در شهرستان دلگان

رئیس شورای تأمین شهرستان دلگان در استان جنوب سیستان و بلوچستان به دستگیری عاملان شهادت مدافعان امنیت در این شهرستان اشاره کرده و گفت: 3 نفر از عوامل به شهادت رساندن 2 نیروی مدافع امنیت در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، عبدالغفور حسینی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: با تلاش دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، انتظامی، دستگاه قضایی و همکاری مردم شهرستان دلگان، 3 نفر از عوامل به شهادت رساندن نیروهای مدافع امنیت شهرستان دلگان دستگیر شدند.

وی ادامه داد: با عاملان برهم زدن نظم و امنیت در جامعه هیچ گونه مماشاتی نخواهیم داشت. افراد فریب خورده و مزدور دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی بدانند که در صورت هر گونه اقدام و یا تحرکی در منطقه، با آنها برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

رئیس شورای تأمین شهرستان دلگان اظهار داشت: به تمامی افرادی که به هر نحو فریب دشمنان را خورده‌اند و در حال مزدوری برای آنان هستند، هشدار داده می‌شود که با جاسوسی و بازی کردن در زمین دشمنان دیگر جایگاهی در کشور ایران و مردم آن نخواهند داشت.

حسینی تصریح کرد: شامگاه جمعه 14 فروردین ماه سال جاری، تعدادی از مزدوران خود فروخته دشمنان با تیراندازی به سمت مدافعان امنیت، 2 نفر از حافظان کشور که در حال گشت‌زنی و برقراری امنیت در یکی از روستاهای این شهرستان بودند را به شهادت رساندند.

